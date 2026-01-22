Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado Dia de Sorte 1167 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Dia de Sorte
Legenda: Sorteio do Dia de Sorte é realizado pela Caixa Econômica Federal
Foto: Reprodução

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 1167, o Dia de Sorte vai sortear um valor de R$ 2,3 milhões. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer às 21h desta quinta-feira pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é no valor de R$ 2,00.

Resultado Dia de Sorte concurso 1167

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar no Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$2,00 - 7 números

Faixas de premiação 7 acertos 6 acertos 5 acertos 4 acertos Mês de Sorte
7 (aposta simples) 2.629.575 15.652 453 37 12
8 (8 apostas) 328.696 4.083 185 21 12
9 (36 apostas) 73.043 1.422 90 13 12
10 (120 apostas) 21.913 596 49 9 12
11 (330 apostas) 7.968 284 29 6 12
12 (792 apostas) 3.320 149 19 5 12
13 (1.716 apostas) 1.532 85 13 4 12
14 (3.432 apostas) 766 51 9 3 12
15 (6.435 apostas) 408 32 7 3 12

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6934, desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 2,8 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 45 minutos
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2963 desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 55,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 45 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3594, desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 45 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2346 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 3,4 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
Há 46 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1167 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
Há 46 minutos
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza obtém certificação internacional ISO 9001

A avaliação considerou a cadeia integrada de processos, com análise detalhada de cada etapa, incluindo a documentação, o mapeamento de riscos e o gerenciamento de indicadores.

Egídio Serpa
22 de Janeiro de 2026
Volante da Mega-Sena.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 55 milhões, veja loterias do dia

Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (22).

Redação
22 de Janeiro de 2026
Após realizar testes, consórcio Beira-Mar inicia obras do Píer Ideal; veja imagens
Negócios

Após realizar testes, consórcio Beira-Mar inicia obras do Píer Ideal; veja imagens

Equipamento da Av. Rui Barbosa passou por testes de carga e está apto a receber intervenções.

Paloma Vargas e Ana Alice Freire*
22 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Cuidado com os pombos! Empresas cearenses protegem-se deles

Mais de 350 empresas dos vários setores da atividade econômica já usam a tecnologia para espantar as aves do seu entorno e evitar a propagação de doenças

Egídio Serpa
22 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Planos, metas, sonhos e desafios do agro do Ceará

É possível transformar os perímetros irrigados do Dnocs, que respira por aparelhos, em áreas de excelência da economia rural cearense

Egídio Serpa
22 de Janeiro de 2026
Fila do Aeroporto.
Igor Pires

Por que Fortaleza registrou um dos maiores números de passageiros internacionais em seis anos?

Igor Pires
22 de Janeiro de 2026
Trabalhador em Uruoca mexendo em rocha.
Negócios

Quais países europeus são os maiores parceiros comerciais do Ceará?

A Europa buscou diversificar fornecedores após crises globais recentes.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Homem em restaurante à beira-mar com mesas sob a sombra de árvores, em uma praia movimentada com pessoas e barcos no fundo.
Negócios

SPU notifica 15 estabelecimentos com instalações em faixa de areia em Jericoacoara

Estruturas foram erguidas em terreno pertencente à União.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 801 - Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 801 - Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 801 em 21/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 322 de hoje 21/01; prêmio é de R$ 18,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 322 de hoje 21/01; prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2915 de hoje, quarta-feira, 21/01; prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2915 de hoje, quarta-feira, 21/01; prêmio é de R$ 9,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2915 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 9,7 milhões.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3593, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3593, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2878 – Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 4,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2878 – Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 4,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2878 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6933, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6933, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Imagem do cartão Will Bank para matéria sobre como ficam os clientes.
Negócios

Saiba como fica a situação de clientes do Banco Will

Banco criado em 2017 tinha foco em clientes de média e baixa renda.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Projeto do Píer do Náutico é alterado e obras ficam sem data de início; veja imagens inéditas
Negócios

Projeto do Píer do Náutico é alterado e obras ficam sem data de início; veja imagens inéditas

Píer terá carrossel, torre de queda livre, além de espaços de entretenimento e alimentação.

Ana Alice Freire*
21 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Está no Ceará o Atlântico da Inteligência

Segue o debate sobre o Data Center que se constrói no Complexo do Pecém. O professor Mauro Oliveira, doutor em Informática, reaparece e levanta novas questões a respeito do projeto

Egídio Serpa
21 de Janeiro de 2026
Banco Master.
Negócios

Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira

Empresa é controlada pelo Banco Master.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Volante da +Milionária.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 18 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (21) e como jogar.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Mulher sentada à mesa à noite, com a mão na testa e expressão de cansaço, trabalhando em um notebook sob a luz de um abajur, representando fadiga e queda de produtividade no trabalho.
Delania Santos

Saiba como recuperar a produtividade no trabalho durante a "ressaca pós-férias"

Volta ao trabalho pede organização, ajuste de ritmo, revisão de expectativas e, sobretudo, gentileza consigo mesmo.

Delania Santos
21 de Janeiro de 2026
Foto que contém edifício residencial em Fortaleza.
Negócios

Fortaleza tem 16 mil novos imóveis isentos de IPTU em 2026

Inclusão ocorre após revisão cadastral realizada por meio de imagens aéreas.

Luciano Rodrigues
21 de Janeiro de 2026
João Lavor, Joaquim Neto e Carlos Barros
Victor Ximenes

Universitários do CE criam startup para antecipar aluguéis e miram R$ 30 milhões

Fintech cearense busca acelerar crédito a proprietários de imóveis alugados.

Victor Ximenes
21 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Diferenças entre os socialistas chineses e os socialistas brasileiros

Governado desde 1949 por partido único, o PCC, a China trocou há 30 anos o comunismo de Mao pelo pragmatismo de Deng Xiaoping e Xi Jinping. E abriu-se ao livre mercado.

Egídio Serpa
21 de Janeiro de 2026
Imagem de uma viatura da Polícia Civil do Piauí para matéria sobre concurso de delegado.
Papo Carreira

Veja detalhes da prova do concurso de delegado no PI; salário inicial é de R$ 20,6 mil

O exame será realizado dia 25 de janeiro.

Redação
20 de Janeiro de 2026