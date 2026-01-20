Nosso Meio inaugura nova sede com foco em eventos e ampliação de conteúdo
A sede foi lançada neste mês de janeiro e marca uma das principais movimentações da empresa
A plataforma Nosso Meio inaugurou uma nova sede, localizada no Jardins Open Mall. A chegada do espaço busca desenvolver eventos que sejam mais imersivos e ampliar a aproximação da marca junto ao mercado, por meio de diferentes iniciativas, além de expandir a produção de conteúdo.
A nova sede marca, também, um retorno do Nosso Meio ao Jardins, local em que esteve situado o primeiro espaço físico da plataforma, em 2021.
“Teremos, por exemplo, a possibilidade de receber conteúdos ao vivo com pessoas que sempre sonhamos em trazer para o Nordeste, mas que não conseguiam vir presencialmente por questões de agenda. Essas pessoas poderão participar online, em tempo real, sentadas virtualmente à mesa com o nosso mercado, enquanto as pessoas estarão presencialmente no espaço, almoçando, tomando um café e debatendo”, explica o fundador do Nosso Meio, Fernando Hélio.
Fernando comenta que não foi feita uma inauguração oficial do espaço, com convidados, amigos e parceiros sendo recebidos de forma gradual na sede.
Para este ano, a plataforma já está com uma série de eventos programados, como o Prêmio Nosso Meio. Um deles, o Perspectivas Nordeste 2026, será realizado na nova sede.
“É um espaço vivo. Um lugar onde a pessoa pode simplesmente entrar para tomar um café, fazer uma reunião, fechar uma parceria ou iniciar uma conversa que pode se transformar em algo grande. Acreditamos que muitas ideias, projetos e movimentos importantes para o mercado vão nascer ali, desses encontros iniciais, dessas trocas e dessas conexões.”