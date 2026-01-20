Nosso Meio inaugura nova sede com foco em eventos e ampliação de conteúdo

A plataforma Nosso Meio inaugurou uma nova sede, localizada no Jardins Open Mall. A chegada do espaço busca desenvolver eventos que sejam mais imersivos e ampliar a aproximação da marca junto ao mercado, por meio de diferentes iniciativas, além de expandir a produção de conteúdo.

A nova sede marca, também, um retorno do Nosso Meio ao Jardins, local em que esteve situado o primeiro espaço físico da plataforma, em 2021.

“Teremos, por exemplo, a possibilidade de receber conteúdos ao vivo com pessoas que sempre sonhamos em trazer para o Nordeste, mas que não conseguiam vir presencialmente por questões de agenda. Essas pessoas poderão participar online, em tempo real, sentadas virtualmente à mesa com o nosso mercado, enquanto as pessoas estarão presencialmente no espaço, almoçando, tomando um café e debatendo”, explica o fundador do Nosso Meio, Fernando Hélio.

Fernando comenta que não foi feita uma inauguração oficial do espaço, com convidados, amigos e parceiros sendo recebidos de forma gradual na sede.

Para este ano, a plataforma já está com uma série de eventos programados, como o Prêmio Nosso Meio. Um deles, o Perspectivas Nordeste 2026, será realizado na nova sede.