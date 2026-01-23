Com Dupla Sena pagando R$ 10,2 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (23).
A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (23), ao sortear R$ 10,2 milhões.
Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Outras chances
A Quina e a Lotomania também estão na agenda, com prêmio de R$ 8 milhões e R$ 5,3 milhões, respectivamente.
Já a Lotofácil e a Super Sete podem pagar os menores valores deste dia: R$ 1,8 milhão e R$ 1,2 milhão, em ordem.
Loterias da caixa com sorteio hoje (23/1)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Dupla Sena
|R$ 10,2 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Quina
|R$ 8 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 5,3 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 1,2 milhão
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.