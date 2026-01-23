Diário do Nordeste
Com Dupla Sena pagando R$ 10,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (23).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:05)
Negócios
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo.
Legenda: A Dupla Sena é a loteria que pode pagar o maior prêmio da rodada de sorteios da Caixa.
Foto: Sidney de Almeida/Shutterstock.

Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (23), ao sortear R$ 10,2 milhões. 

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Outras chances

Quina e a Lotomania também estão na agenda, com prêmio de R$ 8 milhões e R$ 5,3 milhões, respectivamente. 

Já a Lotofácil e a Super Sete podem pagar os menores valores deste dia: R$ 1,8 milhão e R$ 1,2 milhão, em ordem.

Loterias da caixa com sorteio hoje (23/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar
Dupla Sena R$ 10,2 milhões  Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.  
Quina  R$ 8 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.  
Lotomania   R$ 5,3 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Super Sete R$ 1,2  milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

