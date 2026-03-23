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Sicredi Veredas fortalece o empreendedorismo feminino no Ceará

A carteira verde da cooperativa direciona recursos para negócios liderados por mulheres e ações com impacto social e ambiental

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Legenda: Acesso ao crédito verde fortalece mulheres empreendedoras associadas à Sicredi Veredas.
Foto: divulgação

O fortalecimento do empreendedorismo feminino tem ganhado espaço nas estratégias de crédito da Sicredi Veredas, que direciona recursos para iniciativas com impacto social, ambiental e econômico. Em 2025, a empresa alcançou R$ 122 milhões em carteira verde, o equivalente a 16% do total de crédito total da cooperativa. Essa iniciativa reforça a sustentabilidade como eixo estruturante do negócio.

“A Sicredi Veredas incorporou a sustentabilidade de forma estratégica e estruturada à sua política de crédito, alinhando a concessão de recursos financeiros aos princípios ESG (ambientais, sociais e de governança) e ao propósito cooperativista de promover o desenvolvimento local sustentável”, destaca Kátia Normândia, assessora de Desenvolvimento do Cooperativismo Governança da cooperativa.

O funcionamento na prática

A carteira de crédito verde opera como um conjunto estruturado de linhas de crédito destinadas a financiar iniciativas que geram impacto positivo ambiental, social ou econômico. As operações são organizadas em quatro frentes: linhas com características sustentáveis, setores com contribuição social e ambiental, mulheres empreendedoras e mulheres do agronegócio.

Em 2025, a composição da carteira incluiu R$ 24,8 milhões para linhas sustentáveis, R$ 52,6 milhões destinados a setores com contribuição social e ambiental, R$ 43,1 milhões para mulheres empreendedoras e R$ 1,3 milhão para mulheres no agronegócio.

Trajetórias inspiradoras

Esse acesso ao crédito fortalece cursos de crescimento. É o caso de Juliana Martins, diretora executiva da Automaserv, empresa de tecnologia com quase 18 anos de atuação e associada à Sicredi Veredas há 14 anos. Com 14 funcionários, o negócio atende clientes em todo o país com soluções fiscais e gerenciais.

“Considero a Sicredi Veredas uma agência amiga, que acolhe. A princípio, fomos atraídos pelas taxas de boletos. Como a empresa emite muitos por mês, foi um grande benefício. Gerou uma economia enorme pro negócio. Com a Sicredi, me sinto sempre bem assistida, especialmente com a chegada do PIX”, destaca Juliana.

Legenda: Juliana Martins, diretora executiva da Automaserv.
Foto: divulgação

A empresária começou o empreendimento ao lado do marido, seu sócio, inicialmente com a comercialização de equipamentos fiscais, até avançar para o desenvolvimento de softwares. Ao longo da trajetória, estruturou a atuação administrativa enquanto o parceiro assumiu a área de tecnologia. Ela conta ainda que sua empresa está desenvolvendo um aplicativo específico para mulheres empreendedoras. O público-alvo são mulheres que estão começando a empreender e têm dificuldade para realizar a gestão financeira de seu negócio.

Parceria financeira

Outra trajetória de sucesso é a de Raquel Bezerra, empreendedora no setor de moda feminina com a Loja Shê-Shê. Com 12 anos de atuação, a empresa conta com três lojas físicas, presença digital e uma equipe formada majoritariamente por mulheres.

Segundo a empresária, as soluções financeiras foram fundamentais em momentos estratégicos da empresa. “Isso possibilitou crescimento, estruturação das lojas e mais segurança nas decisões. Ter um parceiro financeiro que acredita no negócio faz toda a diferença no processo de expansão”, afirma.

Legenda: Raquel Bezerra, empreendedora no setor de moda feminina com a Loja Shê-Shê.
Foto: divulgação

Ela ainda comenta sobre os impasses do empreendedorismo feminino na região. “Ser mulher empreendedora no Nordeste é desafiador, principalmente pela necessidade constante de provar capacidade, lidar com instabilidade econômica e ainda equilibrar vida pessoal e profissional. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente gratificante. Minhas maiores conquistas são ver o crescimento da empresa, o impacto na vida das pessoas e a construção de algo sólido, mesmo após tantas dificuldades”, ressalta.

Como acessar as linhas de crédito?

O acesso ao crédito, bem como aos demais produtos e serviços da cooperativa, ocorre por meio da associação, a partir da abertura de conta — como em qualquer instituição financeira. No Sicredi, é possível acessar linhas de crédito com taxas mais competitivas, segurança e atendimento personalizado, tanto nas agências quanto nos canais digitais, com orientação sobre as soluções mais adequadas a cada perfil.

As operações priorizam micro e pequenas empresas lideradas por mulheres, especialmente aquelas com impacto social ou ambiental. Além disso, a estratégia inclui parcerias institucionais, como o contrato firmado com a International Finance Corporation (IFC).

Serviço
Site: sicredi.com.br/coop/veredas
Instagram: @sicrediveredas

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