Siará Tech Summit traz debate sobre transformação digital no 2° dia do evento

Maior evento de inovação do Estado, o Siará Tech Summit 2024 seguiu com a sua ampla programação nesta quinta-feira (24). O encontro, realizado pelo Sebrae Ceará e seus parceiros, acontece no Centro de Eventos e irá até amanhã, sexta-feira. A entrada é gratuita, mediante inscrição no site https://stssebrae.com.br/.

No segundo dia, o STS enfocou as discussões sobre os processos de inovação e transformação digital. Convergindo diversos players como startups a investidores a um público engajado, o evento traz estandes, hackathon, rodadas de negócios e palestras que ocorrem em quatro ambientes.

No palco principal, o primeiro momento foi com a economista Amanda Graciano, uma das Top Voices da plataforma LinkedIn. Ela abordou os processos de transformação digital e a maneira como esses pontos têm mudado relações profissionais.

“Essas transformações são dilemas, novidades. Coisas que as pessoas nunca pararam para pensar dentro de cada área. Falo de alguns insights nesse sentido. As transformações digitais estão guiando negócios, comportamento e a nossa forma de existir no mundo”, relatou Amanda.

Já Pedro Breckenfeld, consultor de marketing e diretor da i9 Publicidade, ministrou uma palestra sobre a importância de uma marca para o crescimento das empresas. Em seu relato, ele destacou como tal ecossistema é complexo, sendo repleto de variáveis cruciais para o pleno desenvolvimento.

“Reconheço que o autoconhecimento é fundamental nesse processo. É a base para construir uma marca sólida e autêntica. Assim, conceitos como branding, naming e design não são apenas tendências, mas sim ferramentas estratégicas essenciais para comunicar com clareza o propósito do negócio. Uma marca bem estruturada reflete a identidade da empresa, além de engajar e fidelizar clientes”, disse o consultor.

Participação do público e dos expositores

Englobando eventos, a startup Viajá marcou presença no Siará Tech Summit para exibir seu negócio e alcançar novos públicos, sendo representada pelos empresários Caio Marques, Carlos Gaspar, Carlos Silva e Yasmin Lara. A proposta do aplicativo é fornecer indicações de passeios, festas, bares e restaurantes, por exemplo.

“É uma oportunidade incrível de exposição de marca, de posicionamento de mercado. No primeiro dia, encontramos várias pessoas interessadas no aplicativo. Programadores interessados em desenvolver para a gente e ofertas com grandes big techs. É uma oportunidade bem bacana, gerada só por estarmos aqui, conhecendo e conversando com as pessoas”, contou Carlos Gaspar.

Legenda: Caio Marques (esquerda) e Carlos Silva (direita), da startup Viajá. Foto: Esaú Souza

Engajada, a audiência no Centro de Eventos movimentou o local para conhecer mais sobre as diversas empresas participantes. É o caso de Catarina Oliveira, psicóloga que compareceu ao congresso.

“A experiência do evento é maravilhosa, porque ela aproxima a gente do conhecimento, das inovações com tecnologia. Como profissional da saúde, eu vejo que isso é muito importante. Acredito que estar aqui é essencial para saber como posso aproximar a tecnologia das pessoas”, explicou.

O Siará Tech Summit continua até sexta-feira (25), das 14 às 22 horas. Informações sobre a programação podem ser conferidas em https://stssebrae.com.br/.

Serviço

Siará Tech Summit - 3ª edição

Data: 23 a 25 de outubro de 2024

Horário: das 14 às 22 horas

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Entrada: gratuita mediante inscrição

Site: https://stssebrae.com.br/

Instagram: @sebraece