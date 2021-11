Segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos do Ceará será paga em 10 de dezembro

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta terça-feira (9), que a segunda parcela do 13º salário de servidores públicos estaduais ativos e inativos (aposentados e pensionistas) será paga no próximo 10 de dezembro. Segundo o chefe do Executivo, serão beneficiados 181, 4 mil funcionários.

Com o pagamento, o governador prevê injeção de R$ 2, 5 bilhões na economia cearense em dezembro. No mês de dezembro, afirmou, a pagamento da folha salarial será de cerca de R$ 500 milhões.

“Isso significa que o comércio vai vender mais, as empresas vão produzir mais e vão abrir novos postos de trabalho neste período de fim de ano”, listou Camilo.

“A folha de pagamento dos servidores é em torno de R$ 1 bilhão por mês. Juntado a folha de novembro, de dezembro e o 13º salário são R$ 2, 5 bilhões injetados na economia do Ceará”, contabilizou.

A primeira parcela já havia sido paga em junho último. O abono foi antecipando em razão da pandemia de Covid-19.

Matéria em atualização