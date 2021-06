Camilo Santana antecipa primeira parcela do 13º salário de servidores do CE para o dia 21 de junho

O governador Camilo Santana anunciou, nesta terça-feira (1º), que o pagamento da primeira parcela do 13º salário a mais de 130 mil servidores estaduais ativos e inativos (aposentados e pensionistas) será feito no dia 21 de junho. O investimento na folha para antecipação do benefício chega a R$ 500 milhões.

"Vamos antecipar por conta da pandemia. É um esforço para movimentar a economia do estado, injetar dinheiro no comércio", justificou o chefe do Executivo em transmissão nas redes sociais.

Camilo ainda ressaltou que junto à folha do mês de maio, calculada em R$ 1 bilhão, e a próxima de junho de mesmo valor, a economia do Ceará terá uma injeção de R$ 2,5 bilhões.

"Isso é importante para a economia, para o comércio, para os serviços e gera oportunidades", afirmou.

A data anunciada pelo governador é a mesma em que os 51 mil servidores municipais de Fortaleza terão na conta 40% do benefício. O prefeito Sarto Nogueira divulgou a medida na última quinta-feira (27).

2020

No ano passado, o governo estadual creditou de forma adiantada a primeira parcela no dia 14 de agosto, enquanto a segunda ocorreu em 15 de dezembro. À época, Camilo citou que mais de 181 mil servidores foram contemplados.

Já na Capital o benefício também antecipado pelo então prefeito Roberto Cláudio movimentou quase R$ 98 milhões.