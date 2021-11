Salário de servidores do Ceará será desbloqueado e prazo para prova de vida estendido; saiba fazer

A Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev) decidiu liberar os salários de servidores públicos do Estado do Ceará que ainda têm pendências em relação à prova de vida e estender o prazo para a realização do processo até 31 de dezembro próximo.

Assim, os valores proventos no último dia 1º de novembro serão liberados até a próxima quarta-feira (10).

O procedimento é obrigatório para servidores da ativa, aposentados e pensionistas. Quem não o realiza no prazo, pode ter salário ou benefício suspenso da folha de pagamento.

Será dada uma nova oportunidade para que os servidores ativos, aposentados, pensionistas e policiais da reserva e reforma do Estado do Ceará que não realizaram o recadastramento e a prova de vida, no período, possam regularizar a sua situação.

Nova chance

Para João Marcos Maia, presidente da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev), essa prorrogação visa auxiliar os servidores que, por algum motivo, não conseguiram realizar o processo nos nove meses de prazo total.

“Nos últimos três dias atendemos em média 3 mil pessoas na sede da Cearaprev. Nos preocupamos quando vimos pessoas debilitadas vindo até nós, pois nosso intuito sempre foi facilitar e dar comodidade aos nossos beneficiários", afirma.

"Entendemos, portanto, que, nesse momento, o melhor a fazer é liberar os salários de imediato e estender o prazo”, ressalta João Marcos Maia,

Como realizar o procedimento

Para fazer a prova de vida em casa, os servidores precisam realizar o download do aplicativo "Cearáprev" e informar os dados de login do sistema 'Guardião', a partir do CPF e senha.

O Guardião é um servidor da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) para evitar que estranhos tenham acesso aos dados dos servidores.

Realizado o login, o servidor deverá corrigir dados que estiverem errados ou informações que sofreram mudanças.

O passo seguinte é tirar fotos dos documentos pedidos pelo aplicativo, como CPF e título de eleitos, enviando-as pela própria plataforma.

O aplicativo foi disponibilizado nas lojas Google Play e Apple Store, no dia 13 de janeiro, e está apto para download desde então. Esta é a maneira mais simples e prática de fazer o procedimento.

Telefones

A Cearaprev oferece uma central de atendimento para o público por meio do telefone (85) 3108.0135 e redes sociais para tirar as dúvidas referentes aos procedimentos.