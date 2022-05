Saiba quem é Caio Paes Andrade, novo presidente da Petrobras

Caio Mário Paes de Andrade, atual secretário de desburocratização do Ministério da Economia, foi indicado, na noite dessa segunda-feira (23), para ocupar a presidência da Petrobras. O quarto a assumir o cargo da estatal em apenas quatro anos, ele ficará no lugar de José Mauro Ferreira Coelho, que havia sido nomeado há 40 dias.

Conforme apuração do jornal O Globo, Paes é o homem de confiança do ministro Paulo Guedes e é próximo de Adolfo Sachsida, que agora está à frente do Ministério de Minas e Energia.

Relacionamentos importantes para o governo Bolsonaro — que tenta interferir para conter o preço dos combustíveis diante da pressão popular em razão da escalada da inflação.

Formação acadêmica

Segundo o Ministério da Economia, Paes é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, tem pós-graduação em Administração e Gestão pela Harvard University e é Mestre em Administração de Empresas pela Duke University.

Atualmente, ele é responsável pela plataforma “Gov.br”, atribuição da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Em 2019, o executivo migrou do mercado privado para o público, assumindo a presidência do Serviço Federal de Processamento de Dados (Sepro). Em agosto de 2020, assumiu o a pasta no Ministério da Economia.

Paes também é membro do Conselho de Administração da Embrapa e da Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA).

