Saiba como tirar o informe de rendimentos do INSS para declarar no imposto de renda

Os contribuintes podem realizar a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2022 (ano-base 2021) a partir desta segunda-feira (7). Para isso, é importante estar atento às documentações, incluindo o informe de rendimentos do INSS, que se torna um dos obrigatórios para quem faz uso.

O download do programa para elaborar e emitir a declaração do IRPF está disponível no site da Receita Federal.

Como tirar o informe de rendimentos do INSS?

Pelo celular

Para tirar o informe pelo celular, o contribuinte pode entrar no site do INSS ou baixar o aplicativo Meu INSS, disponível tanto para Android quanto para iPhone (iOS).

A solicitação é feita após efetuar o login com o CPF e a senha. Depois, é preciso clicar em “extrato de imposto de renda” (caso esta opção não apareça, clique em "ver mais".

Chatbot do INSS

O chatbot do INSS, a Helô, pode ser um dos caminhos para pedir o informe de rendimento. É só clicar no ícone no app Meu INSS, digitar o CPF e pedir o extrato.

Pelo computador

Para baixar o informe de rendimentos do INSS pelo computador é necessário apenas entrar no site, selecionar o ano de 2021 e inserir Número do Benefício, data de nascimento, nome e CPF.