Saiba como solicitar empréstimo de até R$ 5 mil pelo Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal vai possibilitar que trabalhadores informais e beneficiários do auxílio emergencial façam empréstimo pelo Caixa Tem no valor de até R$ 5 mil.

Hoje, o aplicativo da conta Poupança Social Digital da Caixa é o principal acesso para quem recebe benefícios do Governo, como o auxílio-emergencial e o abono salarial, além de viabilizar transações virtuais, compras e pagamentos.

A opção para a liberação dos valores estará disponível apenas depois do pagamento das parcelas do auxílio emergencial. Veja como deve funcionar e quem terá direito ao empréstimo do Caixa Tem.

Como vai funcionar

Os empréstimos serão concedidos diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, que deve passar por novas atualizações. A opção de adesão estará no menu principal.

Além disso, não será preciso ir até uma agência bancária para solicitar.

Quanto será possível sacar?

Os valores ainda estão sendo discutidos, podendo ser entre R$ 100, R$ 200 e R$ 300, e posteriormente uma linha de crédito que vai de R$ 1,5 mil até R$ 5 mil.

A ideia é que o empréstimo de até R$ 300 deve ser liberado sem burocracia, incluindo pessoas que estiverem com nome sujo.

Já o empréstimo de até R$ 5 mil vai passar por análise de crédito antes de ser liberado e dependerá da renda familiar do solicitante.

Quem terá direito?

O empréstimo estará disponível para trabalhadores informais, pessoas de baixa renda e beneficiários do auxílio emergencial em 2020 e 2021.

O Caixa Tem já contabiliza mais de 90 milhões de poupanças digitais abertas desde o lançamento do aplicativo, em 2020.

Quando será liberado?

O objetivo é que o empréstimo de até R$ 300 seja liberado em breve. Já o de até R$ 5 mil tem previsão de ficar disponível somente depois que acabar o pagamento do auxílio emergencial.

Quais as vantagens?

Segundo informado pela Caixa, ainda em março, o empréstimo terá taxas de juros menores do que a dos bancos. A Caixa previa destinar cerca de R$ 10 milhões por ano para essa linha de crédito, mas o orçamento poderá ser modificado.

Qual o prazo para pagamento do crédito?

O prazo para o pagamento seria de três até cinco anos, proporcionando condições acessíveis para contemplar a faixa de beneficiários do auxílio emergencial.

A liberação visa subsidiar o beneficiário assim que terminar o auxílio emergencial.

Como baixar e instalar o Caixa Tem?

Baixe o aplicativo Caixa Tem, através da Google Play ou Apple Store;

o aplicativo Caixa Tem, através da Google Play ou Apple Store; Em seguida, abra o app e faça o acesso com seu CPF;

o app e faça o acesso com seu CPF; Cadastre a senha numérica, conforme as instruções na tela;

a senha numérica, conforme as instruções na tela; Logo após, será preciso confirmar o seu celular;

o seu celular; O aplicativo enviará um código através de uma mensagem de texto;

através de uma mensagem de texto; Para confirmar sua identificação, informe o número do seu celular e digite a sequência recebida.

Para que serve o Caixa Tem?

O aplicativo começou sendo apenas uma poupança digital e hoje oferece serviços como um banco digital.

No fim de 2020, o Governo Federal sancionou a lei que permite o aplicativo Caixa Tem pagar não só o auxílio emergencial, como também o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o abono salarial e o seguro-desemprego.

Outros serviços do Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem já oferece uma série de serviços para seus usuários, entre eles:

Transferência de dinheiro;

Depósitos;

Saques;

Poupança social digital;

Seguros;

Cartão de débito virtual;

Pagamento de contas;

Consultas de saldo e extrato.

Com exceção dos seguros e dos empréstimos, todos os serviços do Caixa Tem são gratuitos. A própria manutenção da conta e liberação de cartão não possuem custos.