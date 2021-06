Auxílio emergencial já foi pago a mais de 2 milhões de cearenses em 2021

Com a nova rodada do auxílio emergencial que começou a ser paga em abril, 2.017.177 famílias cearenses foram contempladas com o benefício, correspondente a 21,96% da população do Ceará - considerando a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número de beneficiários no Estado é 42% menor em relação ao programa do ano passado, quando aproximadamente 3,5 milhões de pessoas receberam o auxílio (38,5% da população).

Só em Fortaleza, a quantidade de pessoas elegíveis em 2021 é de 569.165. O montante repassado ao estado é da ordem de R$ 728 milhões, de acordo com informações do Ministério da Cidadania. Em 2020, considerando todas as parcelas pagas, o auxílio emergencial aos cearenses demandou R$ 15,21 bilhões dos cofres públicos.

Em todo o Brasil, o número de contemplados de 2021 é de cerca de 39,2 milhões, com repasse estimado em R$ 17,89 bilhões. O Governo Federal ainda trabalha no processamento de cadastros para estudar a inclusão de novos beneficiários.

Segundo o Ministério, a estimativa inicial era contemplar cerca de 45 milhões de famílias neste ano. “A projeção considerou os cidadãos que já estavam recebendo, em dezembro do ano passado, o Auxílio Emergencial e a extensão do benefício, que totalizou 56,4 milhões de cidadãos”, detalha em nota.

Em 2020 o benefício custou R$ 295,09 bilhões e mais de 68 milhões de brasileiros foram considerados elegíveis para receber o benefício, o que corresponde a 32,24% da população total.

Fortaleza é a 4ª capital em beneficiários

De acordo com dados do Ministério, Fortaleza é a quarta capital em número de beneficiários neste ano, ficando atrás apenas de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e de Salvador (BA).

A região Sudeste lidera a quantia de pessoas elegíveis, com 15 milhões de famílias contempladas. Em segundo lugar, fica o Nordeste, com 12,7 milhões.

Edição de 2021

Com a piora dos índices da pandemia no Brasil, o Governo Federal retomou o programa em 2021, mas com algumas mudanças, especialmente nos valores pagos, que varia de R$ 175 a R$ 375 conforme a composição da família.

Assim como no ano passado, os critérios de renda familiar por pessoa ficam entre meio salário mínimo (R$ 550) até três salários mínimos (R$ 3,3 mil) no total, somando as rendas de todos os membros da família.

A previsão é de que o benefício seja pago em quatro parcelas, ou seja, até julho, porém, pode ser que haja prorrogação. O montante destinado para o programa é de até R$ 44 bilhões.

CONFIRA O NOVO CALENDÁRIO COMPLETO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

NASCIDOS EM JANEIRO

1ª parcela - 6/4

Saque - 4/5

2ª parcela - 16/5

Saque - 31/5

3ª parcela - 20/6

Saque - 13/7

4ª parcela - 23/7

Saque - 13/8

NASCIDOS EM FEVEREIRO

1ª parcela - 9/4

Saque - 6/5

2ª parcela - 18/5

Saque - 1/6

3ª parcela - 23/6

Saque - 15/7

4ª parcela - 25/7

Saque - 17/8

NASCIDOS EM MARÇO

1ª parcela - 11/4

Saque - 10/5

2ª parcela - 19/5

Saque - 2/6

3ª parcela - 25/6

Saque - 16/7

4ª parcela - 28/7

Saque - 19/8

NASCIDOS EM ABRIL

1ª parcela - 13/4

Saque - 12/5

2ª parcela - 20/5

Saque - 4/6

3ª parcela - 27/6

Saque - 20/7

4ª parcela - 1/8

Saque - 23/8

NASCIDOS EM MAIO

1ª parcela - 15/4

Saque - 14/5

2ª parcela - 21/5

Saque - 8/6

3ª parcela - 30/6

Saque - 22/7

4ª parcela - 3/8

Saque - 25/8

NASCIDOS EM JUNHO

1ª parcela - 18/4

Saque - 18/5

2ª parcela - 22/5

Saque - 9/6

3ª parcela - 4/7

Saque - 27/7

4ª parcela - 5/8

Saque - 27/8

NASCIDOS EM JULHO

1ª parcela - 20/4

Saque - 20/5

2ª parcela - 23/5

Saque - 10/6

3ª parcela - 6/7

Saque - 29/7

4ª parcela - 8/8

Saque - 30/8

NASCIDOS EM AGOSTO

1ª parcela - 22/4

Saque - 21/5

2ª parcela - 25/5

Saque - 11/6

3ª parcela - 9/7

Saque - 30/7

4ª parcela - 11/8

Saque - 1/9

NASCIDOS EM SETEMBRO

1ª parcela - 25/4

Saque - 25/5

2ª parcela - 26/5

Saque - 14/6

3ª parcela - 11/7

Saque - 4/8

4ª parcela - 15/8

Saque - 3/9

NASCIDOS EM OUTUBRO

1ª parcela - 27/4

Saque - 27/5

2ª parcela - 27/5

Saque - 15/6

3ª parcela - 14/7

Saque - 6/8

4ª parcela - 18/8

Saque - 6/9

NASCIDOS EM NOVEMBRO

1ª parcela - 29/4

Saque - 1/6

2ª parcela - 28/5

Saque - 16/6

3ª parcela - 18/7

Saque - 10/8

4ª parcela - 20/8

Saque - 9/9

NASCIDOS EM DEZEMBRO

1ª parcela - 30/4

Saque - 4/6

2ª parcela - 30/5

Saque - 17/6

3ª parcela - 21/7

Saque - 12/8

4ª parcela - 22/8

Saque - 10/9