Rublo russo tem desvalorização recorde após novas sanções contra a Rússia

A moeda da Rússia, o rublo russo, registrou uma queda recorde em comparação ao dólar nesta segunda-feira (28), após o conjunto de sanções contra a Rússia anunciadas por nações ocidentais no fim de semana, em resposta à invasão da Ucrânia. As medidas incluem restrições às reservas monetárias do país.

Com as sanções, o rublo passou a valer 119,50 por dólar nas negociações realizadas na Ásia e acumulou uma queda de 30% em relação ao registrado no fechamento de sexta-feira. Depois, houve uma recuperação para cerca de 110 por dólar.

No domingo (27), o Banco Central da Rússia (CBR) anunciou uma série de medidas em apoio aos mercados locais. A Rússia agora tenta lidar com as consequências das sanções, que incluem o bloqueio de bancos do país no sistema de pagamentos internacionais Swift.