União Europeia financiará compra e entrega de armas à Ucrânia

A União Europeia (UE) vai financiar a compra e a entrega de armas para a Ucrânia, em meio à ofensiva militar da Rússia. A informação foi anunciada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Twitter, neste domingo (27).

Na mesma rede social, Von der Leyen anunciou ainda que a União Europeia decidiu vetar os meios de comunicação russos RT e Sputnik do espaço europeu e que o bloco aplicará sanções a Belarus por seu papel na agressão militar russa ao território ucraniano.

We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

