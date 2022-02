Bolsonaro revela ligação para Putin e diz que Brasil adotará posição 'neutra' sobre Ucrânia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, neste domingo (27), que ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o intuito de conversar sobre a guerra contra a Ucrânia. Sem detalhes sobre a conversa, ele revelou que o Brasil irá adotar um posicionamento neutro sobre a questão.

A posição seria, segundo ele, para não "trazer as consequências do embate para o país". A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa no Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Questionado sobre a invasão russa em Kiev, a capital ucraniana, Bolsonaro disse acreditar que é um "exagero" falar em massacre.

"Estive falando há pouco com o presidente Putin, tratamos dos fertilizantes, do nosso comércio, ficamos duas horas ao telefone. Ele falou da Ucrânia, mas me reservo a não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam", declarou.

Além disso, ele citou o voto do Brasil na resolução da ONU. Pontuou que o voto ainda não está decidido e não está atrelado a nenhuma outra potência. "Nós não podemos interferir. Nós queremos a paz, mas não podemos trazer consequências para cá", disse.

"Eu entendo que não há interesse por parte do líder russo de praticar um massacre. Ele está se empenhando em duas regiões do Sul da Ucrânia que, em referendo, mais de 90% da população quis se tornar independente, se aproximando da Rússia. Uma decisão minha pode trazer sérios prejuízos para o Brasil", continuou Bolsonaro.

Folga

Bolsonaro saiu de Brasília na manhã de sábado (26) com direção a Guarujá. Junto com sua comitiva, o presidente segue de folga no Forte dos Andradas até a sexta-feira (4).

Neste domingo, ele saiu de moto aquática e passeou entre as cidades de Guarujá e Praia Grande, provocando uma aglomeração de banhistas nas duas cidades.