Rota das Emoções: Voepass inicia venda de passagens entre Fortaleza e Jericoacoara; veja preços

A companhia aérea Voepass iniciou nesta sexta-feira (29) a comercialização de passagens para dois destinos da Rota das Emoções: Jericoacoara, no Ceará, e Parnaíba, no Piauí.

Os trajetos serão feitos a partir das cidades de Fortaleza/CE e Teresina/PI, e estes dois integram à lista de novas cidades operadas pela companhia.

A nova rota contará também com novos voos partindo de Fortaleza com destino a Petrolina/PE, com escala em Juazeiro do Norte/CE.

Os novos destinos entram em operação no início da temporada de férias de verão, a partir do dia 12 de dezembro, e serão feitos por aeronaves da Voepass modelo ATR72, com capacidade para 70 passageiros.

Foto: Voepass

Preços das passagens

Em pesquisa direta realizada pela reportagem nesta sexta-feira no site da Voepass, o valor da passagem de ida (12 de dezembro) e volta (15 de dezembro) entre Fortaleza e Jericoacoara custa R$ 999,98 com as taxas incluídas, bagagem de mão e sem o direito de despacho de mala.

Já o trecho entre Fortaleza e Juazeiro do Norte custa R$ 399,98 ida e volta, com embarque dia 13 de dezembro e retorno no dia 17 do mesmo mês. A tarifa já inclui as taxas de embarque, bagagem de mão e sem despacho de mala.

Preços de ida e volta:

Fortaleza-Jeri

R$ 998,98

Fortaleza-Juazeiro do Norte

R$ 399,98

Fortaleza-Petrolina

R$ 799,98

Fortaleza-Parnaíba

R$ 1.999,98

Passaporte das Emoções

Além da passagem convencional, a companhia oferecerá a possibilidade da compra do “Passaporte das Emoções”, que permitirá aos clientes a flexibilidade na programação da viagem tanto para data quanto para definição dos destinos. O passaporte estará disponível para venda a partir de 5 de novembro e os voos se iniciam também em 12 de dezembro.

“O passaporte é uma garantia de flexibilidade para viagens a esses destinos que são tão concorridos neste período do ano. Queremos proporcionar ao passageiro a melhor experiência, com a liberdade de escolha na sua viagem”, explica Eduardo Busch, CEO da Voepass.

De acordo com o executivo, anteriormente, o objetivo era operar também Barreirinhas e São Luís, importantes polos da Rota das Emoções, no entanto, houve um remanejamento de malha e as operações no Maranhão serão iniciadas posteriormente.

“Os novos voos atendem a uma forte demanda na região intranordeste, principalmente neste período de alta temporada, e desponta como mais uma via neste momento de recuperação do setor de aviação e turístico brasileiro, tão afetado desde o início da pandemia”, acrescenta José Luiz Felício Filho, presidente da Voepass.