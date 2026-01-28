Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado da +Milionária 324 de hoje 28/01; prêmio é de R$ 19,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Sorteio +Milionária

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 324 da +Milionária, o prêmio sorteado de hoje é de 28/01. Para acompanhar, o sorteio vai ocorrer às 21h pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo de aposta é de R$ 6.

Resultado +Milionária concurso 324

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na +Milionária?

Os sorteios serão feitos através de dois globos:

  • Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas;
  • Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. Para jogar, você deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 6 números e os 2 trevos. Mas além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação:

  • Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 5 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo;
  • Quem acertar 4 números e 2 trevos;
  • Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo;

O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou no Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br;
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6939, desta quarta-feira (28/01); prêmio é de R$ 12,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 18 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2881 – Sorteio de quarta-feira, 28/01; Prêmio de R$ 7,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2881 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 18 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3599, desta quarta-feira (28/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 19 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 324 de hoje 28/01; prêmio é de R$ 19,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 19 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2918 de hoje, quarta-feira, 28/01; prêmio é de R$ 300 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2918 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

A. Seraphim
Há 19 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6037, desta quarta-feira (28/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
Há 19 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 804 - Sorteio de quarta-feira, 28/01; Prêmio de R$ 1,4 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 804 em 28/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 19 minutos
Campus da Unilab.
Papo Carreira

Unilab divulga edital de concurso com 49 vagas e salários de até R$ 4,9 mil

Oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico, e superior.

Renato Bezerra
28 de Janeiro de 2026
imagem mostra rua do bairro guararapes, em Fortaleza, com prédios de alto padrão.
Negócios

Mercado imobiliário bate recorde e movimenta R$ 8,8 bilhões em Fortaleza e Região Metropolitana

Capital registrou crescimento em todos os segmentos de venda de imóveis.

Mariana Lemos e Luciano Rodrigues
28 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Castanha de caju do Ceará: Usibras invade o Mercado Árabe

Empresa, com sede em Aquiraz, tem grande fábrica no Ceará e outras na África e nos EUA. O Oriente Médio já é o seu terceiro maior importador

Egídio Serpa
28 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

Concurso IFCE: edital com 260 vagas deve ser lançado em fevereiro

A banca organizadora do certame será o Instituto AOCP.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Trecho de rodovia com uma placa laranja indicando desvio e fluxo de carros e caminhões, que aparecem desfocados na imagem, dando sensação de movimento.
Negócios

Ceará reduz pela metade quantidade de km de estradas ruins e péssimas; veja locais

Pesquisa da CNT avaliou 3,7 mil km de rodovias do Ceará, sendo 20 km péssimos e 345 km ruins.

Letícia do Vale e Gabriela Custódio
28 de Janeiro de 2026
Volante da +Milionária.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 19 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (28) e como jogar.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Foto que contém a BR-020 em Caucaia.
Negócios

Duplicação da BR-020 no Ceará vai ser ampliada até Canindé, diz Elmano

Rodovias federais na Região Metropolitana de Fortaleza ainda contam com trechos em pista simples.

Luciano Rodrigues
28 de Janeiro de 2026
Guilherme Nóbrega, executivo da GoCase.
Victor Ximenes

"Queremos os talentos da UFC e do ITA", diz cofundador da GoCase

Em almoço promovido pela CDL Jovem Fortaleza, empresa conta trajetória e traça perspectivas.

Victor Ximenes
28 de Janeiro de 2026
Imagem de uma mão de mulher negra mexendo em uma agenda eletrônica na tela de um computador touch.
Delania Santos

Quem controla a agenda, controla os resultados

Redação
28 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Na ZPE do Pecém, um frigorífico de ovinos para exportação

Governo do Ceará trata, em Dubai, sobre o projeto de instalação de equipamento para o abate Halal para o mercado árabe

Egídio Serpa
28 de Janeiro de 2026
Foto de um prédio dos Correios para ilustrar a decisão do STF de suspender benefícos que encerrou greve dos Correios decididos pelo TST.
Negócios

STF suspende benefícios que encerraram greve dos Correios decididos pelo TST

Pedido foi feito pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

Redação
27 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1169 de hoje, 27/01; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1169 de hoje, 27/01; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
27 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6938, desta terça-feira (27/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6938, desta terça-feira (27/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
27 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2965 desta terça-feira (27/01); prêmio é de R$ 92,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2965 desta terça-feira (27/01); prêmio é de R$ 92,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
27 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2348 de hoje, 27/01; prêmio é de R$ 3,8 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2348 de hoje, 27/01; prêmio é de R$ 3,8 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
27 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3598, desta terça-feira (27/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3598, desta terça-feira (27/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
27 de Janeiro de 2026
Fachada de vidro espelhado.
Negócios

BNDES aprova financiamento de R$ 233 milhões para ampliação de maior data center do Nordeste

O empreendimento já está em operação, desde outubro de 2025. Projeto prevê ampliação em etapas até 2029.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
27 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Fiec reúne empresários e louva os princípios da sustentabilidade

Na entrega do Selo ESG-Fiec a mais quatro empresas cearenses, a Federação das Indústrias diz que sustentabilidade não é custo, é posicionamento estratégico

Egídio Serpa
27 de Janeiro de 2026
Imagem mostra cartões de crédito.
Ana Alves

Por que metade dos aposentados brasileiros depende do crédito para sobreviver

Redação
27 de Janeiro de 2026
Afonso Alcântara Poosting
Victor Ximenes

Rede social criada no Ceará avança e é avaliada em R$ 100 milhões

Poosting se aproxima de 5 milhões de usuários no Brasil e exterior

Victor Ximenes
27 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Fiec entrega Selo ESG a mais quatro empresas do Ceará

Tecer Terminais Portuários Ceará, Companhia Docas do Ceará, Linhas e Cores e BSpar Incorporações adotaram os princípios da sustentabilidade ambiental, social e governança

Egídio Serpa
27 de Janeiro de 2026
Banco do Nordeste.
Negócios

Banco do Nordeste suspende Pix após ataque hacker

Segundo o BNB, não houve vazamento de dados ou prejuízo aos correntistas.

Bergson Araujo Costa
26 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2880 – Sorteio de segunda-feira, 26/01; Prêmio de R$ 6,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2880 – Sorteio de segunda-feira, 26/01; Prêmio de R$ 6,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2880 nessa segunda-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Janeiro de 2026