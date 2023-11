Regras para pesca da lagosta podem mudar com atualização de plano de gestão; entenda

Há ocorrência de pesca da lagosta no Brasil desde o estado do Amapá até a costa do Espírito Santo. Porém, é no Nordeste que ela é mais forte, especialmente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E, neste cenário, os que mais produzem são o Ceará - com 49%, quase metade de toda a safra nacional, seguido do Rio Grande do Norte, com 15%.

Ao conversar com quem vive dessa modalidade de pesca, a cobrança por regras mais novas e mais claras fazem coro, além do pedido de reforço na fiscalização das práticas ilegais no processo, como a pesca de animais abaixo da medida estipulada (que o considera adulto e que já tenha reproduzido ao menos uma vez) e a utilização de rede, prática de mergulho e construção de recifes artificiais.

Atualmente, o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) possui o registro de autorização de cerca de 3 mil embarcações que são utilizadas apenas para a pesca artesanal da lagosta. Desde o último mês de junho, o órgão está realizando um plano de vistoria destas embarcações para saber quais ainda operam e em que condições. O final desse processo tem previsão de ocorrer até 2025, por conta da sua complexidade de localização destas embarcações e especificidades.

"Essa vistoria acaba sendo parte deste processo de revisão do plano de gestão da pesca, que define as regras dessa pescaria", diz Ormezita Barbosa de Paulo, coordenadora-geral de Gestão Participativa Costeiro-Marinha da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal do MPA.

Já o plano de gestão, documento que regulamenta a pesca por espécie no Brasil, no caso da lagosta teve a última edição publicada em 2006. "Então, é um plano que já tem muito tempo, mais de 15 anos e que tem necessidade da revisão, já que é ele quem apresenta a situação dessa espécie e apresenta sugestões para a melhor forma de pescaria, garantindo a estabilidade da espécie."

Uma reunião entre os ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente deve ser realizada para que seja pactuado quais itens do plano de gestão da lagosta poderão ser apresentados até o fim deste ano e quais itens terão a discussão repassada para o ano que vem.

"O que posso adiantar, por exemplo, é o diagnóstico socioeconômico da pesca da lagosta. Isso está começando agora e então, esse é um dado que ficará para o ano que vem. Estamos trabalhando para este ano ter definido o limite de captura, ter definidas as estratégias de monitoramento, avançar na discussão em torno do tamanho do animal e outra proposta tem relação com a lagosta viva, que sofreu algumas flexibilizações do plano de 2006 e que queremos apresentar algo mais maduro sobre isso", pondera a representante da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal.

Ela ainda reforça que o trabalho tem como foco ser um "processo mais participativo possível, ouvindo o setor, os pescadores, as empresas, os armadores, para que a gente possa ter um plano que reflita a realidade e a importância que a pesca da lagosta tem".

Como são as regras e o período de defeso

Defeso de 1º de novembro até 31 de abril. Há duas espécies mais pescadas no Brasil e aqui na região. São elas a vermelha, que só pode ser pega com a cauda medindo no mínimo 13 centímetros e a verde, que a cauda precisa ter o mínimo de 11 centímetros.

E mesmo com estas regras, que a grosso modo definem que são pescados animais já adultos e que se reproduziram, há estudos indicando que essa população tem diminuído. Neste ano de 2023, inclusive, o MPA tentou aumentar em um centímetro esse mínimo de cauda das espécies, mas por pressão dos pescadores, acabou voltando atrás.

"Para o próximo ano, porém, estamos justamente revendo a norma de gestão e um dos pontos cruciais é estabelecer um limite de captura anual (da lagosta). Vai ser definido um volume, um número e isso visa, justamente, garantir que não haja sobrepesca (quando uma espécie é pescada além da sua capacidade natural de reprodução e pode levar à extinção)", explica Ormezita.

Formas de monitoramento estão sendo estudadas

Ormezita, que é cearense e trabalhou com a pesca aqui no Estado por mais de uma década, explica que o ministério está, exatamente, na fase de definir quais serão os instrumentos que serão utilizados para o caso da fiscalização de limite de captura da lagosta.

Ela diz que hoje, há algumas ferramentas que podem contribuir com esse monitoramento de quantidade pescada. Um deles é o mapa de bordo - que é um questionário onde os pescadores e a embarcação informam a produção que tiveram em um determinado período.

Além disso, há o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (Preps), que faz acompanhamento da rota feita pelo barco. Porém, esse segundo instrumento não é obrigatório para todas as embarcações.

Ormezita Barbosa de Paulo Coordenadora-geral de Gestão Participativa Costeiro-Marinha da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal do MPA Então, estamos construindo uma estratégia, para além desses instrumentos, que seria um monitoramento pela saída de exportação, mas isso ainda são conjecturas e estamos avaliando as possibilidades"

A profissional do Ministério da Pesca lembra que na região Sul do País há um exemplo parecido na pesca da Tainha (peixe). "Lá os pescadores reportam dados de produção e a indústria também reporta os dados de saída. Então é feito o cruzamento e temos uma noção de quando a cota de pesca é alcançada."

Combate a pesca ilegal precisa ser mais efetivo

Mesmo sendo uma pesca totalmente artesanal - o que torna o processo menos predatório e mais sustentável -, ao conversar com pessoas que vivem o dia a dia da pesca da lagosta, muitos foram os relatos de práticas de pesca ilegal, seja com apetrechos que não são permitidos, seja a pesca feita por embarcações que não são autorizadas e ainda há a pesca feita no período do defeso, sem respeitar o período.

"Recebemos denúncias aqui no Ministério cada vez mais incidentes de pesca ilegal, sobretudo daquelas que utilizam apetrechos não permitidos, como as redes, ou que usam a técnica do mergulho. Temos acompanhado, também, que o Ibama tem feito operações nesse sentido de coibir essas práticas, mas elas ainda aparecem de forma muito presente."

Também neste sentido a coordenadora-geral de Gestão Participativa Costeiro-Marinha da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal comenta que o novo plano de gestão deve ter mecanismos de retirar pescadores da ilegalidade, trazendo-os para a formalidade.

"Só que esse é um debate que não é tão simples e talvez a gente não consiga, até o final do ano, para esse ponto, apontar respostas, mas estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando nisso."

O Ceará recebeu, no último mês de setembro, uma visita dos ministério da Pesca e do Meio Ambiente, que cruzou o litoral de leste a oeste e muitos foram os relatos ouvidos da prática de "legalizar" a lagosta pega de forma ilegal, misturando com a produção do pescador legalizado, no trabalho feito por atravessadores.

Mergulho pode ser legalizado

A prática da pesca de mergulho, utilizada com muito mais intensidade no estado vizinho do Rio Grande do Norte, está recebendo um olhar diferenciado. Tradicionalmente, ela pode ser muito perigosa para o pescador, levando à morte ou a danos de saúde permanente, caso seja feita sem conhecimento.

Pensando em discutir melhor o assunto, dentro do comitê permanente de gestão, que aponta as estratégias de pesca da lagosta, será formado um grupo de trabalho para tratar do mergulho. A próxima reunião está marcada para os próximos dias 14 e 15 de dezembro, e deve ocorrer aqui em Fortaleza.

"Isso já tinha sido um encaminhamento da reunião passada e agora vai ser, então a formalização desse grupo de trabalho, justamente no sentido de aprofundar a possibilidade de avançar com essa modalidade e o grupo terá a missão de apresentar para o ministério e para a sociedade o que é possível ser feito a este respeito", comenta Ormezita.

Valor pago pela lagosta é uma "pedra no sapato" do pescador

A safra de 2023 foi muito melhor do que as duas anteriores (2021 e 2022), mas o valor pago pelo quilo da lagosta foi a metade. Em 2021, o valor do quilo pago pelos atravessadores foi de R$ 120. Já neste ano, a média caiu para R$ 60.

O ministério não tem competência de decidir sobre isso e acaba que o mercado se autorregula, porém, a coordenadora-geral de Gestão Participativa Costeiro-Marinha da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal do MPA, Ormezita Barbosa de Paulo, diz que o órgão é ciente desse problema e que estuda uma forma de auxiliar os pescadores também nesta frente com o mercado.

"Em setembro ouvimos também muitas queixas sobre isso, porque tivemos muito mais lagosta, com uma qualidade muito melhor, este ano, mas com o preço menor do que vinha sendo praticado em anos anteriores."