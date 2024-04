Reforma tributária: Compras na Shein, Shoppe e em outros sites internacionais terão novo imposto

As compras de produtos e de serviços em sites com sede no exterior, como Shein e Shopee, de até US$ 50 pagarão o futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA), de acordo com o projeto de lei complementar da reforma tributária. Atualmente, essa comercialização está isenta de tributos federais e paga 17% na esfera estadual.

O IVA começará a ser cobrado em 2026 e será implementado gradualmente até 2033, sendo composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS, tributo federal) e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS, imposto estadual e municipal).

A nova regra está prevista no primeiro Projeto de Lei Complementar (PLP) do governo federal, que foi entregue ao Congresso Nacional na quarta-feira (24). O projeto visa regulamentar a reforma tributária.

Conforme o PLP, qualquer compra de produtos e de serviços por meio de plataformas digitais, inclusive sites estrangeiros, será tributada pelo IVA. Não haverá distinção de valores para a cobrança.

Mesmo assim, não há alteração do Imposto de Importação, tributo que não entrou na reforma tributária e que continua com isenção até US$ 50. Em tese, além do IVA, as mercadorias compradas no exterior poderão pagar uma tarifa de importação que pode ser alterada a qualquer momento pelo governo por decreto.

ENTENDA AS MUDANÇAS

Desde agosto do ano passado, quando entrou em vigor o Programa Remessa Conforme, a Receita Federal isenta de Imposto de Importação as compras de até US$ 50 destinadas a pessoas físicas.

Por sua vez, os estados cobram 17% de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em troca, os sites participantes do programa informam à Receita Federal da compra, com as mercadorias tendo prioridade na liberação pela alfândega.

Em entrevista coletiva para detalhar o projeto de lei complementar, o secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse que as empresas sediadas no exterior terão que fazer o registro para recolher a CBS e o IBS.

Segundo o auditor-fiscal da Receita Roni Petterson Brito, que participou da entrevista e auxiliou na elaboração do projeto de lei complementar, o registro será simplificado, como ocorre em outros países.

Appy esclareceu que a plataforma digital passará a ser responsável pelo pagamento. Dessa forma, se uma empresa estrangeira vender um software (programa de computador) a uma empresa no Brasil, a empresa fora do país terá de recolher a CBS e o IBS. Caso a companhia estrangeira não recolha o tributo, o comprador no Brasil terá de pagá-lo diretamente, acrescentando a alíquota ao preço de venda da mercadoria.