Proposta da reforma tributária define profissionais liberais que terão benefícios; confira lista

O governo federal entregou ao Congresso Nacional o primeiro projeto de lei complementar que visa regulamentar a reforma tributária, nesta quarta-feira (24). A proposta define, entre outros pontos, as categorias que terão a redução de 30% na alíquota geral como benefício, a exemplo de advogados, médicos, engenheiros e contadores.

Conforme informações divulgadas pelo O Globo, o projeto define alíquota reduzida para atividades ligadas à prestação de serviços de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística. O requisito para o benefício é que a área esteja submetida à fiscalização por conselho profissional.

Veja também PontoPoder Haddad entrega projeto de regulamentação da reforma tributária no Congresso Negócios Com reforma tributária, veja quais alimentos da cesta básica devem ter 'tributação zero'

Confira a lista das 18 profissões contempladas:

administradores; advogados; arquitetos e urbanistas; assistentes sociais; bibliotecários; biólogos; contabilistas; economistas; economistas domésticos; profissionais de educação física; engenheiros e agrônomos; estatísticos; médicos veterinários e zootecnistas; museólogos; químicos; profissionais de relações públicas; técnicos industriais; técnicos agrícolas.

REGULAMENTAÇÃO

O governo federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar (PLP) que institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS). A proposta contém a maior parte das regras que regulamentam a reforma tributária, que foi promulgada em dezembro passado pelo Parlamento.

Segundo o Ministério da Fazenda, o CBS e o IBS compõem o Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) Dual, coração da Reforma Tributária do consumo, e serão, respectivamente, geridos pela União e por Estados, Distrito Federal e Municípios. O IS, de natureza extrafiscal, visa desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente.

O primeiro PLP de regulamentação foi entregue em cerimônia na Câmara dos Deputados, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), e de outras autoridades. Um exemplar impresso da proposta também foi entregue na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Um segundo PLP, envolvendo aspectos específicos de gestão e fiscalização do IBS, será entregue ao Parlamento nos próximos dias, apontou a pasta.