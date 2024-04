Com reforma tributária, veja quais alimentos da cesta básica devem ter 'tributação zero'

No primeiro projeto de lei complementar que visa regulamentar a reforma tributária, entregue pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira (24), haverá uma redução de produtos na cesta básica, para ocorrer uma isenção de impostos. A medida ocorrerá caso lei complementar da reforma tributária seja aprovada. Ao todo, a lista terá 18 categorias de produtos, tendo sido considerado a diversidade regional e cultural da alimentação do país (Veja lista a baixo).

"Um dos princípios norteadores para a seleção dos alimentos a serem beneficiados por alíquotas favorecidas foi a priorização dos alimentos in natura ou minimamente processados e dos ingredientes culinários, seguindo-se as recomendações de alimentação saudável e nutricionalmente adequada do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde", diz proposta.

O objetivo do governo federal é incluir alimentos mais consumidos pela população mais pobre, assim garantindo que o máximo do benefício tributário seja proporcional as famílias de baixa renda.

LISTA DE PRODUTOS COM A ALÍQUOTA ZERO

Arroz

Leite e fórmulas infantis definidas por previsão legal

Manteiga

Margarina

Feijões

Raízes e tubérculos

Cocos

Café

Óleo de soja

Farinha de mandioca

Farinha, grumos e sêmolas, de milho e grãos esmagados ou em flocos, de milho

Farinha de trigo

Açúcar

Massas alimentícias

Pão comum

Ovos

Produtos hortícolas, exceto cogumelos e trufas

Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes

PLP Reforma Tributária

Conforme o Ministério da Fazenda, o Projeto de Lei Complementar (PLP) irá instituir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS).

Apelidado de Lei Geral do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo, a medida contém boa parte das regras que foram regulamentas em dezembro de 2023, pelo Congresso Nacional.

Na proposta entregue nesta quarta-feira o IVA incidirá sobre bens e serviços em substituição aos tributos PIS, Cofins e IPI (federais), ICMS (estadual) e o ISS (municipal).

A Lei ainda reforça a modalidade do cashback para famílias de baixa renda e a reformulação da Cesta Básica Nacional de Alimentos.

O primeiro PLP de regulamentação foi entregue em cerimônia na Câmara dos Deputados, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL), e de outras autoridades. Um exemplar impresso da proposta também foi entregue na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Um segundo PLP, envolvendo aspectos específicos de gestão e fiscalização do IBS, será entregue ao Parlamento nos próximos dias, apontou a pasta.