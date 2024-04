Diretoria 2024 da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) toma posse nesta quarta (24)

Após uma gestão com conquistas relevantes, a Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) se prepara para um novo ciclo: a Diretoria 2024 da entidade tomará posse oficialmente nesta quarta-feira (24), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em solenidade marcada para às 19 horas. Na ocasião, serão empossados os coordenadores e gerentes da AJE.

Para esta gestão, que terá a coordenação geral de Lucas Melo, o objetivo é incentivar o empreendedorismo social e consolidar os avanços alcançados pela administração anterior - que teve à frente o empresário David Macêdo.

“Estamos em um momento histórico, de celebrar os 35 anos da AJE. O empreendedorismo social será nosso lema, mas vamos seguir com a maior vocação da AJE, que é o incentivo à formação de lideranças empresariais, além de trabalhar pela aproximação com os diversos setores produtivos do Estado”, comenta Lucas Melo, coordenador geral da AJE Fortaleza. “Na cerimônia de posse, pretendemos anunciar algumas surpresas para os nossos associados, pois queremos fortalecer o trabalho que realizamos e a parceria que temos com eles, nossos maiores colaboradores”, reforçou.

No último ano, a Associação de Jovens Empresários de Fortaleza alcançou a marca recorde de 300 associados e teve a inauguração de sua sede própria, no bairro Meireles, além de ter realizado 96 eventos para os associados, a exemplo de almoços empresariais e políticos, visitas técnicas, missões nacionais e internacionais, palestras, workshops, entre outros.

Na cerimônia de posse, estão previstos alguns pontos altos, a exemplo das homenagens a Ana Maria Studart, vice-presidente da Fundação Beto Studart de Incentivo ao Talento, e Igor Queiroz, presidente do Conselho do Grupo Edson Queiroz. Eles vão receber, respectivamente, as Comendas "Jovem Mentalidade Empreendedora Social" e "Jovem Mentalidade Empreendedora", em reconhecimento à trajetória profissional e de liderança em seus respectivos segmentos.

Coordenação

A Coordenação 2024 da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) é formada por Lucas de Melo Oliveira (Coordenador Geral), Pedro Paulo Alcântara de Menezes (Coordenador de Comunicação), Germano Botelho Belchior Filho (Coordenador de eventos), Renata Nécia Silva de Abreu (Coordenadora de Desenvolvimento Sustentável), Raiza Maria de Oliveira Teles (Coordenadora de Intercâmbio), David Leitão Capelo (Coordenador Administrativo Financeiro), Bárbara Letícia de Albuquerque Coelho Santos (Coordenadora de Integração), Tiago Guimarães (Coordenador de Estudos e Pesquisas) e Paulo Salim Daher Vasconcelos (Representante junto a FAJECE - Federação das Associações dos Jovens Empresários do Ceará).

Sobre a AJE

Fundada em 1989, a Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) foi a primeira associação desse tipo no País. É uma instituição apartidária e sem fins lucrativos, que trabalha pelo desenvolvimento socioeconômico do Estado do Ceará. Entre os objetivos da entidade estão disseminar a cultura empreendedora, a capacitação dos empresários e estimular o exercício da cidadania.

A instituição realiza ações de capacitação, inovação e tecnologia, voltadas para seus associados. Também participa de projetos socioambientais, como o Projeto Pivetes em Ação, em parceria com o Instituto Favelar, e realiza ações ambientais, como o Dia de Limpeza de Praias e o Feirão do Imposto de Renda, que a entidade participa anualmente.