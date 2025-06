Quina de São João 2025 sorteia R$ 250 milhões neste sábado (28); veja as chances de ganhar

O sorteio da Quina de João 2025 acontece às 20h deste sábado (28), em São Paulo. O concurso especial vai premiar os vencedores com um prêmio de R$ 250 milhões.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet até as 18h. É possível acompanhar o sorteio ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Por ser uma loteria especial, como a Mega-Sena da Virada, o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar os números da quina, o valor será repartido entre quem acertou a quadra, e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Cada aposta simples custa R$ 2,50. Para jogar, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no cartão.

É possível apostar diretamente em lotéricas, no site e no aplicativo Loterias Caixa.

Sim, é possível apostar em bolão, especialmente quem quer aumentar as chances de ganhar e gosta de jogar em grupo.

Nesse formato, os apostadores podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. As cotas podem ser pagas com Pix ou cartão de crédito.

Números mais sorteados

Segundo a Caixa, estes são os números mais sorteados nas 15 edições anteriores da Quina de São João:

55 : 4 vezes

: 4 vezes 14, 15, 17, 26, 28, 36, 79 : 3 vezes cada

: 3 vezes cada 07, 13, 27, 29, 47, 53, 60, 70, 78: 2 vezes cada

Quais as chances de ganhar?

A Caixa também fez um estudo das probabilidades de acerto dos apostadores, baseado em quantos números são escolhidos. Confira:

5 – 24.040.016

6 – 4.006.669

7 – 1.144.763

8 – 429.286

9 – 190.794

10 – 95.396

11 – 52.035

12 – 30.354

13 – 18.679

14 – 12.008

15 – 8.005

Qual números foram sorteados na Quina de São João em 2024?

Em 2024, três sortudos acertaram os cinco números premiados e dividiram entre si o montante de R$ 229 milhões. Segundo os cálculos, cada um ficou com 76.638.821,73.

Os vencedores com as maiores quantias são de São José do Rio Preto (SP), Viamão (RS) e Gouveia (MG). Conforme divulgação da própria Caixa, a aposta de Viamão foi uma simples, por meio de uma Teimosinha. Já as de São Paulo e Minas Gerais foram bolões com 10 cotas.