Apostas de SP e MG levam mais de R$ 670 mil cada na Lotofácil 3428; confira

Duas apostas, uma do estado de São Paulo e outra de Minas Gerais, acertaram as 15 dezenas sorteadas hoje no concurso 3428 da Lotofácil, e cada uma delas levou um prêmio de R$ 670.924,21.

Os números sorteados foram: 03-05-07-11-12-13-14-15-16-19-20-22-23-24-25.

As apostas vencedoras do prêmio principal são das cidades de Andradas (MG) e São Paulo (SP).

No concurso desta sexta 154 apostas com 14 acertos, sendo que duas delas, dos municípios do Crato e Limoeiro do Norte, levaram 1.826,98, e mais uma Fortaleza faturou 3.653,96, por ter apostado em um número a mais.

Resultado do restante do sorteio

6.881 jogos vencedores acertaram 13 números e levaram R$ 30.

109.884 apostas com 12 acertos faturam R$ 12.

575.859 apostas fizeram 11 dezenas e ganharam R$ 6.

Próximo sorteio da Lotofácil

A Lotofácil 3429 acontece neste sábado (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20 horas.

Os apostadores que jogarem no concurso concorrem ao prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Veja também Negócios Quina São João: Loteria Aldeota oferece 300 mil chances para acertar R$ 230 milhões

Como jogar na Lotofácil

Quem desejar fazer um "fezinha" e tentar a sorte na Lotofácil deve fazer sua aposta até as 19h30 do dia do sorteio, presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam conforme a quantidade de números escolhidos. O jogo mínimo custa R$ 3 e dá o direito do jogador escolher 15 números, dentre os 25 disponíveis no volante.

Quem deseja aumentar as chances de ganhar e gosta de jogar em grupo ainda pode apostar no formato bolão. Para isso, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Os bolões têm um preço mínimo de somente R$ 12, com cada cota a partir de R$ 4.