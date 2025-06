Quina São João: Loteria Aldeota oferece 300 mil chances para acertar R$ 230 milhões

Uma das campanhas mais esperadas das Loterias Caixa, a Quina de São João promete movimentar apostadores em todo o país. Com prêmio estimado de R$ 230 milhões — o maior desde a criação da edição especial, em 2011 - o sorteio será no dia 28 de junho e, como de costume, a premiação não acumula.

A Loteria Aldeota está com apostas especiais para a Quina de São João 2025, oferecendo bolões que ampliam em mais de 300 mil vezes as chances de ganhar. Um dos destaques da loteria é o combo com 100 jogos de 15 dezenas, que reduz a probabilidade de acerto de 1 em 24.040.016 para cerca de 1 em 80. Há também opções de bolões com apostas a partir de 9 dezenas, com cotas a partir de R$ 111.

Na Quina de São João são sorteados cinco números entre 80. O prêmio principal vai para quem acerta os cinco números, mas há ganhos também para quadra, terno e duque. Se ninguém acertar os cinco números, o valor é redistribuído entre as faixas seguintes de acerto, aumentando as chances de premiações expressivas.

Segundo Alessandro Montenegro, proprietário da Loteria Aldeota, apostar em grupo é uma estratégia inteligente. “Quanto mais dezenas você joga, maiores são as chances de ganhar. Mas o custo também sobe. Por isso, os bolões são ideais para quem quer aumentar as chances sem investir tanto”, afirma.

A lógica por trás da estratégia é matemática

Uma aposta simples com cinco dezenas tem uma chance em 24.040.016 de acertar os cinco números sorteados. Com 15 dezenas, esse número reduz para uma em 8.005.

Alesandro Montenegro explica que jogar com 15 números é bem estratégico, mas também traz um maior valor a sua aposta. Uma aposta dessa pode custar mais de R$ 7 mil, por isso a estratégia de bolão se torna vantajosa, uma vez que o custo é rateado entre os demais apostadores. Na Loteria Aldeota esse bolão é oferecido por apenas R$ 202,70.

Para apostadores mais ousados o grande destaque da campanha 2025 é o bolão da Loteria Aldeota com a chamada “aposta máxima da máxima”: são 10 jogos completos com 15 dezenas em um único bilhete, o que representa mais de 30 mil vezes mais chances de ganhar em relação à aposta mínima. Essa aposta custa R$ 75.075 e no bolão sai por R$ 2.027.

Os bolões de 15 dezenas da Loteria Aldeota são o grande destaque, mas o apostador pode participar de bolões também a partir de 9 dezenas, começando as cotas a partir de somente R$ 111.

Legenda: Loteria Aldeota coleciona premiações relevantes que reforçam sua fama de lotérica pé-quente Foto: Divulgação

Histórico premiado e resultados consistentes

Apesar de ainda não ter levado o prêmio principal da Quina de São João, a Loteria Aldeota coleciona premiações relevantes que reforçam sua fama de lotérica pé-quente:

● Em 2024, dois bolões da casa acertaram os 15 pontos na Lotofácil da Independência, com premiações milionárias.

● A lotérica também acertou a Quina da Mega da Virada nos dois últimos concursos.

● Em 2025, premiou apostadores com a Quina da Dupla de Páscoa (a primeira campanha especial do ano).

● No ano de 2024 acertou a Quadra da Quina, inclusive com a aposta máxima de 15 dezenas.

● Já pagou o prêmio principal da Mega-Sena e 5 vezes a Lotofácil.

Com um histórico consolidado, a Loteria Aldeota já pagou mais de R$ 152 milhões em prêmios, motivando apostadores de todas as regiões do Brasil a confiarem nas estratégias da casa.

Delivery da Sorte: praticidade e segurança

Já para quem mora em outras cidades ou estados, a lotérica utiliza o sistema de endosso com nome completo e CPF. Assim, o bilhete fica vinculado ao cliente e é armazenado em cofre na sede da Loteria Aldeota, garantindo integridade e transparência.

A Loteria Aldeota é hoje considerada uma das casas lotéricas mais reconhecidas do Brasil. São 65 títulos de Casa Lotérica Nº1, liderando o ranking de vendas de bolões entre mais de 13 mil lotéricas no país.

Com quase duas décadas de atuação, a empresa construiu uma reputação baseada em credibilidade, inovação e resultados. Em 2025, completa 20 anos de história atendendo apostadores com foco em mais chances de ganhar, segurança e personalização.

Para garantir a cota nos bolões da Quina de São João 2025 com a Loteria Aldeota, o interessado deve entrar em contato com a Loteria Aldeota tanto pelo telefone como pelo WhatsApp 0800 999 5050, e participar de qualquer lugar do Brasil.

Serviço

Loteria Aldeota Matriz: Av. Dom Luís, 600 – Loja 02

Aldeota Filial: Shopping RioMar Kennedy – Piso L2 – Loja Nº 2040B

Telefone e WhatsApp: 0800 999 5050

Instagram: @loteriaaldeota

YouTube: TV Loteria Aldeota

Site: www.loteriaaldeota.com.br