Quando cai a restituição do Imposto de Renda 2024? Veja calendário e como consultar

Os contemplados no 1° lote da restituição do Imposto de Renda deste ano deverão receber a quantia ainda no mês de maio. Os próximos lotes serão liberados em diferentes datas, até setembro.

Veja também Negócios Governo do Ceará quer aumentar ICMS para compras na Shopee, Shein e AliExpress; veja como ficaria Negócios Desenrola para MEI, micro e pequenas empresas começa nesta segunda (13); veja como fazer Negócios Saque FGTS Calamidade é liberado para atingidos por catástrofe no RS; veja como solicitar

A primeira etapa da restituição será liberada no dia 31 de maio. Só poderão receber a quantia aqueles que tiverem enviado a declaração até o último sábado (11), data em que a Receita Federal realizou o primeiro processamento dos documentos.

No entanto, é importante reforçar que ter enviado a comprovação até a data não garante que o contribuinte será um dos contemplados pelo 1º lote. Confira o calendário completo:

CALENDÁRIO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2024

1° lote : 31/05

: 31/05 2° lote : 28/06

: 28/06 3° lote : 31/07

: 31/07 4° lote : 30/08

: 30/08 5° lote: 30/09

Vale lembrar que, quanto antes o cidadão enviar a declaração, mais cedo ele receberá a restituição. O prazo para o envio do documento se encerra em 31 de maio. No caso de moradores das cidades em estado de calamidade no Rio Grande do Sul, a declaração pode ser enviada até o dia 30 de agosto. Mais informações sobre como fazer a declaração estão disponíveis no site da Receita Federal.

ORDEM DE PRIORIDADE PARA O RECEBIMENTO DA RESTITUIÇÃO

Pessoas acima de 80 anos; Pessoas acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave; Pessoas cuja maior fonte de renda venha do magistério; Pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida ou indicaram Pix para a restituição; Demais cidadãos.

QUEM PODERÁ RECEBER A RESTITUIÇÃO DO IR?

Para descobrir se tem direito à restituição ou como está o andamento dela, o interessado deverá acessar a seção “Consultar restituição de imposto de renda”, também no site da Receita Federal. No local, é possível realizar a consulta após informar dados como data de nascimento, CPF e o ano atual.