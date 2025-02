Advogada Simone Lima assume presidência da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará

A advogada Simone Lima foi oficialmente empossada como a nova presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará (OAB-CE). A cerimônia de posse ocorreu na semana passada, na sede da instituição, com a presença da presidente Christiane Leitão e dos advogados João Ítalo Pompeu, Cleto Gomes e Rafael Castelo Branco.

Simone Lima é referência da área de Direito Previdenciário no Estado, com importantes contribuições para a defesa dos segurados. Durante seu mandato, a advogada planeja implementar iniciativas voltadas para o aprimoramento do conhecimento técnico dos profissionais, além de assegurar que esses direitos sejam respeitados e ampliados.

Veja também Germano Ribeiro Enfermeiro é demitido por justa causa após deixar chupeta presa com esparadrapo na boca de bebê Germano Ribeiro Queijo fake: qual o direito do consumidor ao confundir e comprar muçarela processada achando ser a original?

"Presidir uma das maiores comissões da OAB é um grande desafio. Acredito que nossa principal função seja estimular a participação ativa de todos, criando um canal de comunicação com a sociedade, promovendo o acesso à justiça e fortalecendo o diálogo entre a classe advocatícia e órgãos governamentais, judiciário e demais instituições", disse Simone Lima.

Além dela, toda a comissão será formada exclusivamente por mulheres.

Capacitação e inovação

A advogada afirma que focará sua gestão no fomento da educação continuada, "promovendo cursos e palestras que mantenham os advogados atualizados sobre as mudanças na legislação, além de oferecer suporte jurídico à população carente".

"É essencial que também possamos incentivar a inovação na advocacia e organizar eventos que promovam a conscientização sobre direitos e deveres, contribuindo para uma sociedade mais justa e informada", conclui.