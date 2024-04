Quando a conta de luz vai ficar mais barata no Ceará? Saiba como calcular os novos valores

A tarifa de luz das residências no Ceará ficará 3,10% mais barata a partir da próxima segunda-feira, 22. No entanto, os consumidores só perceberão a redução integral a partir de maio deste ano, a depender do vencimento da fatura. O percentual foi proposto e aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nessa terça-feira (16).

Veja também

O cliente com boleto para pagamento em 30 de abril terá somente oito dias com a nova taxa aplicada, considerando que o reajuste começa a vigorar em 22 de abril. Já no fim de maio, a diminuição estará plenamente executada sobre o custo mensal do serviço.

COMO CALCULAR A FATURA

O consumidor que paga R$ 600 de conta de luz, por exemplo, passará a desembolsar R$ 581,40, totalizando R$ 18 a menos no próximo mês. Isso se não aumentar o padrão de consumo. Portanto, para saber quanto pagará a menos, deve-se calcular uma redução de 3,10% sobre o valor médio da fatura.

Por que o desconto para consumidor residencial será de 3,03%?

A redução média para o consumidor de baixa tensão — que engloba residências e pequenos comércios urbanos — é de 3,03%. No entanto, especificamente para a tarifa residencial, o percentual sobe para 3,10%.

Para o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará, Erildo Pontes, a queda do custo já era esperada porque o cálculo para o reajuste considera o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

Erildo Pontes Presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará “Certamente os consumidores ficarão satisfeitos com o decréscimo, mas esperávamos um percentual maior, já que [a tarifa] vinha subindo há muito tempo acima da inflação”, avaliou.

Em 10 anos, essa é a primeira vez que a conta de energia reduz no Ceará.

O diretor de Regulação do Sindienergia-CE, Bernardo Viana Santana, explica o encerramento das atividades da termelétrica Portocem, na Caucaia, também contribuiu para baixar o custo.

“A usina foi desligada porque era um contrato muito antigo com a Petrobras e não tinha mais condições de entregar o gás, mas isso ajudou a reduzir as tarifas porque os cearenses pararam de pagar por uma geração mais cara e poluente”, aponta.