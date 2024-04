Conta de luz vai ficar em média 2,8% mais barata a partir do dia 22 de abril

A conta de luz vai ficar mais barata a partir da próxima segunda-feira (22). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste tarifário médio de -2,81% nas contas de luz da Enel Distribuição Ceará. É o primeiro reajuste negativo da companhia nos últimos dez anos.

Previsto para ser deliberado na 12ª Reunião Pública Ordinária de 2024, realizada na manhã desta terça-feira (16), o assunto sequer chegou a entrar no bloco de pautas, sendo aprovado diretamente.

Para clientes de alta tensão (grandes empreendimentos), a conta de luz cairá 2,10%. Para os consumidores residenciais, especificamente, a redução será de 3,10%.

Veja também

Como é definido o reajuste?

O reajuste na conta de luz é definido pela Aneel com base nos balanços financeiros repassados pela Enel Distribuição Ceará à agência reguladora, que designa um relator para calcular a mudança nos preços das tarifas de energia.

Confira ano a ano o reajuste nas tarifas de energia no Ceará:

2014: +16,77%

+16,77% 2015: +10,28% (extraordinária)

+10,28% (extraordinária) 2015: +11,69%

+11,69% 2016: +12,97%

+12,97% 2017: +0,15%

+0,15% 2018: +4,96%

+4,96% 2019: +8,29%

+8,29% 2020: +3,94%

+3,94% 2021: +8,95%

+8,95% 2022: +24,85%

+24,85% 2023: +3,06%

O reajuste negativo está alinhada à queda contínua do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), inflação apurada e divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A Enel corrobora que a queda é explicada, principalmente, pela queda nos custos com a compra de energia (-8,67%) e pela variação negativa do índice IGP-M nos últimos 12 meses (-4,63%). A parcela da tarifa que é repassada à distribuidora (chamada parcela B) também caiu (-2,41% em média) e contribuiu diretamente para a redução no valor total das tarifas aos consumidores.

A distribuidora explica ainda que a conta de energia é composta por custos que não estão relacionados apenas aos serviços de distribuição, "o que significa que parte dos custos não são gerenciados pela Enel Ceará, como impostos, encargos setoriais e custos de geração e transmissão de energia, entre outros. As tarifas são definidas pela agência reguladora, a Aneel, com base em leis e regulamentos federais".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil