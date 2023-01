Prova de vida do INSS 2023: veja como funciona a partir de janeiro

Responsável por realizar a prova de vida dos segurados desde 1º de janeiro de 2023, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda finaliza a regulamentação do tema para definir como esse processo passará a ser feito, conforme informações do Estadão.

O que já se sabe é que o beneficiário não precisa mais sair de casa para realizar o procedimento, embora ainda possa ir até uma agência bancária ou fazer pelo aplicativo “Meu INSS”, se preferir.

Segundo o INSS, a regulamentação informará como serão feitos os cruzamentos de dados e como o segurado deve agir se sua prova de vida não for realizada de modo automático. Em setembro de 2022, o órgão havia informado que passará a cruzar informações de bancos de dados para realizar a prova de vida.

Emissão de documentos

Essa comprovação se dará a partir de procedimentos como emissão de passaporte, de carteira de identidade e certificado de alistamento militar, ou renovar a carteira de habilitação. Ter votado nas eleições de 2022 também servirá como prova de vida.

Ainda conforme o INSS, outras ações poderão ter dados cruzados que servirão para a prova de vida. São elas: o acesso ao aplicativo Meu INSS ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior; a realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico; o atendimento presencial ou por reconhecimento facial do INSS ou de instituições parceiras; o atendimento em perícia médica, por telemedicina ou presencial; o atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada.

