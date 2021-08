Procura por carros da Troller dobra após anúncio de fechamento da fábrica

A notícia do encerramento das atividades da fábrica da Troller reascenderam, mais uma vez, a procura pelos veículos off-road no Ceará. Segundo Emerson Fabiano, gerente comercial da TrilhaFor, concessionária autorizada da marca, as buscas pelos carros aumentaram cerca de 100% desde o anúncio da Ford de que a fábrica em Horizonte será fechada no próximo mês de novembro.

Segundo Emerson, os interessados em comprar um Troller, neste momento, estão sendo impulsionados pela relação com a marca, que nasceu no Ceará, e pelo apelo histórico de adquirir, talvez, o último modelo produzido.

O gerente comercial ainda revelou que boa parte dos interessados em comprar os utilitários já possui um carro da marca há anos. A busca é por garantir uma segunda opção na garagem.

"O que a gente sabe é que a produção está normal e deve ficar assim até setembro. Mas a procura aumentou muito nas últimas semanas, e isso gerou um aumento de 100% na demanda do produto. São pessoas que já têm um Troller e estão comprando mais um para deixar na garagem", disse.

"Tenho um cliente que tem Troller há mais de 20 anos e as pessoas querem comprar o último exemplar no caso de fechar", completou Emerson.

Encerramento das atividades

Na semana passada, a montadora estadunidense Ford, detentora da marca Troller no mundo, lançou uma nota aos funcionários no Ceará informando que a produção de veículos novos deve ser encerrada em setembro, mantendo apenas a produção de peças de reposição até o fim de novembro.

Além disso, a Ford, que anunciou a saída do Brasil no começo deste ano, confirmou a iniciativa de que os carros da Troller não poderão ser produzidos por terceiros, o que deverá inviabilizar a venda da unidade de produção em Horizonte.

O processo vinha sendo acompanhado pelo Governo do Estado e pelo Ministério da Economia.

Legenda: Na última segunda-feira (9), a Ford lançou uma nota aos funcionários da Troller afirmando que iria encerrar a produção dos veículos off-road no próximo mês de novembro Foto: Thiago Gadelha

Demanda com fila de espera

Por conta das decisões operacionais da Ford, Emerson comentou que a TrilhaFor deverá focar os trabalhos para atender a demanda atual de interessados em carros da Troller. O objetivo é tentar zerar a fila de espera atual, de 14 pessoas.

A Fábrica de Horizonte tem uma capacidade de produção de 8 veículos por mês.

Apesar da disposição de atender os interessados, Emerson comentou que a empresa não deverá conseguir contemplar todos os possíveis compradores, mesmo com a iniciativa de não receber mais novos pedidos.

Emerson Fabiano gerente comercial da TrilhaFor Não vai ter como atender o nível de procura se o fechamento da fábrica acontecer de fato. Desde quando a fábrica teve a liberação para voltar a operar durante a pandemia, a gente tem operado com fila de espera. Desde setembro de 2020 para cá a gente trabalha com fila espera"

Contato com concessionárias

Mesmo com o anúncio oficial da Ford aos funcionários da fábrica, os donos de concessionárias da Troller ainda aguardam um contato direto da montadora americana sobre o futuro da marca de veículos off-road.

A reportagem apurou que a Ford já está entrando em contato individualmente com os titulares em todo o Nordeste para tratar sobre o futuro das operações da Troller.

Preço dos veículos

Atualmente, a Troller produz dois modelos. Ambos são negociados por mais de R$ 200 mil. E segundo o gerente comercial da TrilhaFor, os modelos automáticos são os mais produzidos e vendidos.

Veja os preços dos modelos da Troller

T4 Xlt - R$ 214 mil

- R$ 214 mil TX4 - R$ 229,9 mil