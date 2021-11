Prefeitura de Fortaleza irá antecipar 13º dos servidores públicos; veja data

O pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais de Fortaleza será antecipado pela Prefeitura. Agora, conforme anúncio do prefeito Sarto Nogueira, os trabalhadores receberão a quantia no dia 15 de dezembro.

Ao todo, serão beneficiadas 51.850 pessoas, entre servidores ativos, inativos e pensionistas. A primeira parcela foi paga antecipadamente em 21 de junho.

A informação foi divulgada pelo gestor municipal na entrega de requalificação de uma quadra na Escola Municipal Professor Francisco Maurício de Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz.

Os valores da segunda parcela totalizam R$ 157,7 milhões, equivalente a 60% do valor total do 13º salário. Ao serem somadas, a folha de pagamento de novembro, a ser paga em 1º de dezembro, e a folha de dezembro, a ser paga em 1º de janeiro, mais a parcela do 13º salário, a economia terá, em 30 dias, R$ 820 milhões injetados.

“Isso não é pouca coisa, em tempos de pandemia, com capitais que estão com salário atrasado, temos uma equipe de servidores fantástica na nossa gestão fiscal. Esse valor é uma quantia importante para o servidor e para a economia, nesse período de fim de ano, de festa, esperança e de aquecimento do comércio local”, ressaltou Sarto na ocasião.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste