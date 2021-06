13º salário dos servidores públicos de Fortaleza e do Ceará começa ser pago nesta segunda-feira (21)

O 13º salário dos servidores públicos da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado Ceará começará a ser pago nesta segunda-feira (21). Esta será a primeira parcela destinada aos beneficiários.

Na capital cearense, de acordo com o prefeito José Sarto, o pagamento de 40% do 13º salário vai beneficiar 33.398 servidores e 17.268 aposentados e pensionistas. A estimativa é de que seja injetado um montante de R$ 102 milhões na economia da cidade.

"Certamente vai ajudar a fomentar nossa economia. São quase 51 mil servidores ativos, inativos e pensionistas que vão receber o pagamento da primeira parcela", disse o gestor municipal em uma live realizada no mês passado.

13º salário dos servidores públicos do Ceará

A primeira parcela do 13º salário também será paga nesta segunda-feira (21) a mais de 130 mil servidores públicos ativos e inativos (aposentados e pensionistas) do Ceará. O investimento na folha para antecipação do benefício chega a R$ 500 milhões, segundo o governador Camilo Santana.

"Vamos antecipar por conta da pandemia. É um esforço para movimentar a economia do Estado, injetar dinheiro no comércio", justificou.

Ele ressaltou que junto à folha do mês de maio, calculada em R$ 1 bilhão, e a próxima de junho de mesmo valor, a economia do Estado do Ceará terá uma injeção de R$ 2,5 bilhões.

"Isso é importante para a economia, para o comércio, para os serviços e gera oportunidades", afirmou.