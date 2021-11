Preço máximo da gasolina em Fortaleza sobe R$ 0,20 e é a mais cara do Ceará

O preço máximo da gasolina em Fortaleza subiu R$ 0,20 em uma semana e chegou à marca de R$ 7,19, valor que é o maior do Ceará ao lado do praticado na cidade de Crateús. O número consta no levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O levantamento se refere ao período de 31 de outubro a 6 de novembro.

O preço médio do combustível no Estado também apresentou nova alta, se comparado com o boletim da semana passada, com dados colhidos entre 24 e 30 de outubro. Assim, o valor saiu de R$ 6,80 para R$ 6,91.

O menor preço registrado no Ceará é de R$ 6,88, no município de Icó. A gasolina custou, em média, R$ 6,91 em Fortaleza na semana em questão, e o preço máximo chegou a R$ 7,19.

Gasolina no Nordeste

No ranking dos estados nordestinos, o Ceará aparece entre os cinco com os preços máximos mais caros.

Confira os preços máximos da gasolina no Nordeste

Piauí - R$ 7,29

Ceará - R$ 7,19

Alagoas - R$ 7,19

Rio Grande do Norte - R$ 7,29

Pernambuco - R$ 7,49

Bahia - R$ 7,00

Sergipe - R$ 6,99

Paraíba - R$ 6,89

Maranhão - R$ 6,79

Gasolina no Brasil

A gasolina mais cara do País é vendida no Rio Grande do Sul, a R$ 7,99. O combustível foi encontrado a esse valor no município de Bagé.

Na cidade paulista de Atibaia, em contrapartida, foi encontrada a gasolina mais barata, a R$ 5,297.