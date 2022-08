Preço do litro da gasolina atinge nova mínima em Fortaleza e chega a R$ 5,19; veja lista de postos

O último reajuste da Petrobras, que passou a vigorar nessa segunda-feira (15), começou a chegar nas bombas. Em alguns postos de Fortaleza, já é possível encontrar o litro da gasolina no patamar de R$ 5,20, com mínima de R$ 5,19, conforme pesquisa realizada nesta terça-feira (16) pelo Diário do Nordeste.

Após sucessivas elevações desde o ano passado, o custo do combustível caiu nas últimas semanas, puxado pela queda do valor nas refinarias e pela nova alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Essa foi a terceira redução em menos de um mês.

Veja onde encontrar gasolina mais barata nesta terça em Fortaleza:

Posto 1

Onde: Av. Américo Barreira, 5525 - Demócrito Rocha

Gasolina comum: R$ 5,19 Posto 2

Onde: Av. Barão de Studart com Padre Valdevino

Gasolina comum: R$ 5,21 Posto 3:

Onde: Av.Barão de Studart com Santos Dumont

Gasolina comum: R$ 5,21 Posto 4:

Onde: rua Torres Câmara com José Lourenço

Gasolina comum: R$ 5,21 Posto 5:

Onde: rua Monsenhor Bruno com Heráclito Graça

Gasolina comum: R$ 5,21.