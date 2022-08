Supermercados apostam em lojas de descontos para competir com atacarejos no Ceará

Os supermercados estão se preparando para competir com o crescimento dos atacarejos no Ceará. E para não perder níveis de competitividade, algumas marcas, como Mercadinhos São Luiz e Supermercado Pinheiro, estão planejando lançar lojas de desconto pelo Estado.

As unidades seriam menores que os modelos já existentes e teriam foco em oferecer preços mais baixos para os produtos já disponibilizados pelas empresas. A tendência foi confirmada por Fernando Ramalho, vice-presidente do São Luiz, e Alexandre Pinheiro, diretor comercial e marketing do Pinheiro.

Durante o NM2B, evento relacionado a marketing e inovação, os executivos discutiram o impacto dos atacarejos no mercado cearense e as estratégias que deverão ser usadas para não perder competitividade no mercado.

Alexandre Pinheiro destacou que adaptar modelos a partir da entrada dos atacarejos nas áreas mais urbanas tem se mostrado indispensável para os supermercados já existentes.

Para competir, ambos os empresários confirmaram a elaboração de lojas menores, com menos serviços e sortimento de produtos, para conseguir ofertar preços menores sem trocar as marcas já confirmadas nas prateleiras dos empreendimentos.

"O modelo atacarejo está crescendo no mercado e estamos estudando esse modelo. Nós do Pinheiro temos um plano de expansão e nele está a perspectiva de abrir mais lojas em novos formatos. Nós compramos duas lojas no formato de atacarejo, lojas menores, e também estamos colocando duas lojas de desconto, de promoção. Será a bandeira 'Pinheiro Ofertão', onde vamos oferecer menos sortimento e menos serviços", disse Alexandre.

"Teremos menores custos e poderemos repassar preços mais baratos. Uma já funciona em Quixeramobim e outra em Aracati, mas é um formato que está em teste. Então se der resultado, vamos abrir novas lojas, sim, nesse modelo", completou.

Planos de expansão

A perspectiva sobre adaptação de planos também tem sido discutida no São Luiz. De acordo com Fernando Ramalho, objetivo é garantir marcas de valor agregado elevado, sem que haja qualquer prejuízo aos clientes habituados às unidades existentes.

A partir desse cenário, o São Luiz deverá ter pelo menos 4 lojas de desconto no Ceará até o fim do ano, mas já conta com uma expectativa de possuir 10 unidades deste modelo nos próximos 2 anos.

"Nós já temos 4 modelos. E isso é uma tendência porque você precisa arranjar um modo mais barato de fornecer para o seu cliente. A diferença dessas lojas de desconto é que ela vem para competir com os atacarejos, mas para ofertar grandes marcas. Você encontra muita marca desconhecida nos atacarejos, e nas lojas de desconto, não, é marca A e B, no máximo", disse Ramalho.

"A gente só garante quando está com contrato assinado, é que nem jogador de futebol. Mas já temos a primeira loja lá no Crato nesse formado e devemos ter pelo menos 4 lojas até o final desse ano. E nos próximos dois anos, queremos estar com 10 lojas desse modelo no Ceará", completou.

Interesse no Interior

Sobre a localização das novas lojas de desconto, Alexandre Pinheiro explicou que as definições serão feitas com cautela, prezando boas condições de mercado e possíveis locais favoráveis de competição. E a estratégia não deverá deixar o Interior de lado.

"São pontos de expansão são muito estudados, com lojas em locais estratégicos, até porque não dá para montar loja em todo canto. Mas a gente está ligado em oportunidades. Temos a pegada ligada ao Interior, então temos total interesse de ir mais para essas cidades mais afastadas da Capital", disse Alexandre.