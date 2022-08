Ceará é apontado como 7º maior mercado para estagiários no Brasil; veja setores que mais contratam

O Ceará foi apontado como o sétimo maior mercado de estagiários do Brasil e o segundo maior do mercado do Nordeste. Segundo dados do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o Estado fechou o ano de 2021 com mais de 32,4 mil vagas de estágio, superado apenas por Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. No total, o País terminou o ano passado com 707.903 vagas preenchidas.

O resultado colocou o Ceará na segunda colocação no Nordeste, superando o terceiro lugar (Pernanbuco) em cerca de 9 mil vagas. Considerando o cenário nacional, São Paulo apontado como maior mercado para as primeiras oportunidades para os jovens com mais 16 anos, acumulando mais de 136 mil vagas preenchidas nessa modalidade.

Confira o ranking com melhores resultados de 2021:

São Paulo - 136,8 mil Minas Gerais - 78,5 mil Rio de Janeiro - 63 mil Rio Grande do Sul - 59,5 mil Paraná - 52,1 mil Bahia - 41,6 mil Ceará - 32,4 mil

Cenário de recuperação

Os dados do CIEE, parte de um levantamento anual, indicam um claro cenário de recuperação do mercado para estagiários no País após a crise gerada pela pandemia, com um crescimento consecutivo nos dois últimos anos (2020 e 2021). Além disso, as previsões para os próximos anos também indicam uma recuperação na criação de vagas, com uma expectativa de alta de 13,3% em 2022, e 8,6% em 2023.

No primeiro trimestre de 2022, o CIEE já registrou 726.610 estagiários ativo no País, indicando uma evolução de 18,2% em relação ao igual período do ano passado. Segundo Lucas Assis, analista da consultoria Tendências, a perspectiva de melhora é reflexo da normalização das atividades econômicas após as restrições aplicadas durante a pandemia e também pelas medidas de incetivo dadas pelos governos (Federal e Estadual) nos últimos meses.

Veja a evolução do mercado de estagiários desde 2013 na comparação anual

2013: 7,1% 2014: 6% 2015: 9,9% 2016: -8,1% 2017: 7,9% 2018: 15,7% 2019: 3,6% 2020: -23,4% 2021: 3,6% 2022 (estimativa): 13,3% 2023 (estimativa): 8,6%

Impactos no Nordeste

Apesar do cenário de recuperação no Brasil, Lucas Assis destacou que, pelo caráter da atividade econômica na Região, o Nordeste foi um dos mais impactados pela pandemia no quesito de criação de vagas para estagiários, o que pode frear um pouco a restruturação de oportunidades.

"Essa região foi muito atingida pela pandemia, e desde 2000 até a recessão em 2015 tivemos uma geração de muitos postos de estágio em setores ligados a serviços e comercio, relacionados a turismo, por exemplo. E esses segmentos são os que dependem da interação social, além de pagar bolsas menores. E durante a pandemia tivemos uma queda muito grande dessas vagas por conta da queda de atividades financeiras, então a recuperação no Nordeste pode ser mais lenta do que a do Sudeste, por exemplo", disse.

"Além disso, o Nordeste tem uma participação grande de empresas de menor porte em comparação com outras regiões, e elas foram as que mais sentiram muito os impactos da pandemia, então isso também afeta a geração de vagas de estágio", completou Assis.

Vagas por setor

O levantamento do CIEE ainda apontou os setores que mais tiveram vagas ativas de estágio no ano passado, indicando um resultado representativo dos ofícios ligados a setores administrativos e jurídicos.

Confira o topo da lista de setores para as 707.903 vagas em 2021 no Brasil:

Atividades jurídicas, de contabilidade e auditoria: 56.722 vagas (8%) Pré-escola e ensino fundamental: 55.616 (7,9%) Outros serviços prestados pela administração pública estadual: 46.410 (6,6%) Administração pública e regulação econômica e social (municipal): 45.548 (6,4%) Educação superior: 35.665 (5%) Serviços de arquitetura e engenharia: 25.536 (3,6%) Atividades de atenção ambulatorial: 24.252 (3,4%) Atividades de condicionamento físico: 22.536 (3,2%) Atividades de atendimento hospitalar: 22.156 (3,1%) Serviços financeiros: 17.719 (2,5%) Ensino médio: 17.719 (2,5%) Outras atividades de ensino: 14.494 (2%) Atividades dos serviços de TI: 13.237 (1,9%) Administração pública e regulação (Estadual): 12.831 (1,8%) Restaurantes e outros serviços de alimentação: 11.691 (1,7%) Creche: 11.590 (1,6%) Construção de edifícios: 10.834 (1,5%)

