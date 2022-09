Preço de produtos e serviços de cuidados pessoais dispara em Fortaleza; veja como economizar

Os itens e serviços voltados para os cuidados pessoais ficaram 10,4% mais caros na Grande Fortaleza, no acumulado dos últimos 12 meses até agosto, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O percentual ficou acima da inflação geral, no período, de 8,89%. Quando se avaliam os produtos para cabelo e dermatológicos, os indicadores são ainda superiores: 13,85% e 12,7%, respectivamente.

Já a ida ao salão para o atendimento de cabeleireiro e barbeiro subiu 2,4%. Por outro lado, o valor do serviço de manicure reduziu 4% em Fortaleza, mas subiu 9,9% no Brasil. Veja os rankings:

Por que subiu?

O conselheiro regional de Economia (Corecon), Vicente Ferrer, observa que o setor de serviços registrou perdas, nos últimos anos, com a pandemia de Covid-19. Nesse contexto, a reabertura do comércio e a estabilização do quadro sanitário impulsionaram a demanda reprimida.

“Muitas pessoas estão saindo de casa, se cuidando mais, procurando academias e salões porque ficaram muito tempo ‘presas’ e desconfortáveis”, avalia, estimando que ainda haverá queda dos custos.

Outro ponto, acrescenta, é que, além da pressão do aumento da demanda, no primeiro semestre, houve as elevações dos preços dos combustíveis e da energia elétrica, puxando para cima a cifra dos cuidados pessoais com beleza.

Contudo, o economista acredita na tendência de estabilização dos valores para os próximos meses.

Como economizar com esses serviços?

A conselheira Regional de Economia (Corecon), Izabel Colares, sugere que alguns serviços sejam feitos em casa para economizar, como unha e escova, além de reavaliar as aquisições de alguns itens de beleza.

"Se a pessoa faz escova quatro vezes por semana no salão, pode reduzir para duas”, exemplifica. Colares pondera ser preciso considerar a qualidade dos serviços e a durabilidade dos produtos antes de decidir pelas substituições. Veja as dicas para economizar:

Pesquise os preços antes de comprar cremes e cosméticos. Nesta comparação, também verifique se os sites especializados e aplicativos de farmácias estão oferecendo cupons de descontos que podem compensar, incluindo o frete;

A pesquisa também é necessária para os salões de beleza. Antes de realizar um serviço, pergunte o preço em mais de um profissional de confiança e o que está incluso naquele serviço;

Avalie a substituição por produtos mais baratos, mas sem perder a qualidade. Quando decidir pela troca, verifique a quantidade e calcule o tempo de uso;

Faça em serviços de manutenção em casa, como unhas, lavagem de cabelo e escova, encerrando a dependência do salão. Neste último caso, avalie comprar uma escova elétrica para eliminar as idas ao salão. Faça os cálculos do número de idas ao cabeleireiro para essa finalidade e o valor do produto.

