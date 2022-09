Indústria química projeta maior faturamento no 2º semestre e busca tecnologia para reduzir custos

Favorecido pela alta de demanda em segmentos específicos durante a pandemia, a indústria química no Ceará deverá ter um cenário mais desafiador nos próximos meses, com empresários investindo fortemente em tecnologia para reduzir custos. Apesar das previsões mais complexas, o setor ainda deverá registrar um faturamento 10% maior no segundo semestre de 2022 ante os seis primeiros meses do ano.

O cenário foi apresentado pelo presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica-CE), Paulo Gurgel, que destacou a tendência de melhores resultados para a indústria química no segundo semestre do ano. Ele comentou que a expectativa é de que cerca de 53% do faturamento anual da indústria química seja registrada entre julho e dezembro.

Essa perspectiva deverá garantir um crescimento de 10% no faturamento em relação ao primeiro semestre, mesmo durante um ano em que as margens das empresas têm sido pressionadas pela estabilização das vendas após a pandemia.

Durante os anos de 2020 e 2021, a alta da demanda de produtos como álcool em gel, cosméticos em geral, produtos de higiene, e limpeza elevou consideravelmente o faturamento do setor.

Contudo, essa tendência tem evoluído para a estabilização da demanda, que, aliada à pressão inflacionária, taxa de câmbio, e desequilíbrio das cadeias globais, vem reduzindo as margens de lucros da indústria química no Ceará.

"Na comparação entre 2019 e 2022, houve apenas um leve aumento de faturamento e volume porque os custos subiram bastante por conta do aumento do preço da matéria-prima, e com isso as margens das empresas ficaram muito prejudicadas, já que não foi possível repassar isso para os consumidores. A gente nem considera tanto 2020 e 2021 porque foram anos muito fora da curva. Agora, as empresas estão tendo um ano muito desafiador, com reestruturações e novos planejamentos de investimento", disse Paulo Gurgel.

Investimentos em tecnologia

Para tentar contornar essas dificuldades, os empresários do setor, segundo Gurgel, estão buscando elevar os investimentos em tecnologia e o número de parcerias com startups para tentar reduzir os custos e desperdícios de operação. Essa postura pode ser relevante para tentar manter os resultados registrados em alguns segmentos no Ceará.

As empresas cearenses de cosméticos, por exemplo, conseguiram manter um nível de empregabilidade de 5,57%, enquanto o setor no Brasil registrou um número menor, de 4,3%, segundo dados do Sindiquímica.

"Isso se deve, também, ao aumento de preço das marcas nacionais e com isso as locais ficaram mais acessíveis, levando um aumento de volume e um aumento de emprego, disse Gurgel, que completou:

Paulo Gurgel Presidente do Sindquímica-CE Mas estamos também buscando uma maior integração com as startups, que têm ajudado muito porque estamos levando elas para dentro do chão de fábrica para aumentar produtividade, reduzir custos, otimizar a frota, energia, consumo de combustível, e reduzir desperdício"

Previsões para 2023

Esses investimentos em tecnologia, além de garantir a manutenção do resultado positivo em 2022, deverá ser importante para ajudar o setor durante o próximo ano. Segundo o presidente do Sindiquímica, 2023 está sendo encarado como um momento de incerteza pelos empresários do setor, e os investimentos em tecnologia deverão ser fundamentais para continuar evoluindo os níveis de produtividade e eficiência, focando em reduzir custos operacionais.

"Em 2023, nós esperamos um ano desafiador, e os economistas estão falando em recessão, recessão mundial, guerras, ninguém sabe qual será o governo, então o próximo ano deve ser desafiador. As empresas estão se reestruturando e devemos ter um resultado melhor que o primeiro semestre nesse fim de ano, mas vamos precisar mantendo essa perspectiva de avanço em tecnologia para continuar reduzindo nossos custos, até porque ninguém sabe que governo teremos ainda e como está o mercado em 2023", disse Gurgel.

Expo Ceará Química

Para discutir todos os cenários, o Sindiquímica realizará, entre os dias 8 e 9 de setembro deste ano, a 5ª edição da Expo Ceará Química, evento anual para discutir as tendências do setor. Retornando em formato presencial, a feira terá a inovação como peça-chave, além de um espaço exclusivo para startups se integrarem aos diversos segmentos a partir das interações comerciais.

“A Expo Ceará Química já é um evento consolidado no calendário do Norte e Nordeste do setor químico. Para o retorno ao formato presencial nesse ano, estamos preparando um grande evento, com muitas novidades dos principais fornecedores dos segmentos de cosméticos e saneantes, palestras com representantes de entidades e empresa de respaldo no mercado nacional", disse Gurgel.

Serviço:

5ª Expo Ceará Química

Data : 8 e 9 de setembro de 2022

Horário : das 9h às 19h

Local : Hotel Vila Galé – Av. Dioguinho, 4189 – Praia do Futuro – Fortaleza-CE

Inscrições e mais informações : www.sympla.com.br/evento-online/5-expo-ceara-quimica-2022/1454263

Entrada gratuita e vagas limitadas