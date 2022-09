Cesta básica de Fortaleza fica mais barata em agosto e tem segunda maior queda do País

O conjunto de produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza apresentou deflação de 2,26% ao passar de R$ 641,46 em julho para R$ 626,98 em agosto deste ano, divulgou nesta terça-feira (6) o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A queda é a segunda maior retração mensal observada entre todas as regiões metropolitanas pesquisadas pelo Dieese, atrás apenas da queda na cesta básica de Recife (3%).

Apesar de ter ficado mais barata, a cesta básica de Fortaleza continua sofrendo a pressão de alimentos como o leite, que em agosto subiu 8,76%. Também houve aumento de preço em produtos como a manteiga (3,83%) e a farinha (3,53%).

Em contrapartida, ficaram mais baratos o tomate (-22,14%), o óleo (-7,32%) e o feijão (-2,29%).

Veja a lista de produtos e preços em agosto:

Carne (4,5kg): R$ 196,11

Leite (6L): R$ 49,14

Feijão (4,5kg): R$ 42,30

Arroz (3,6kg): R$ 19,37

Farinha (3kg): R$ 16,74

Tomate (12kg): R$ 63,72

Pão (6kg): R$ 105,84

Café (300g): R$ 10,38

Banana (7,5dz): R$ 51,23

Açúcar (3kg): R$ 13,14

Óleo (900ml): R$ 10,25

Manteiga (750g): R$ 48,76

Em agosto deste ano, considerando o salário mínimo de R$ 1.212 e a jornada de 220 horas mensais, o trabalhador de Fortaleza teve que trabalhar 113 horas e 49 minutos apenas para garantir a alimentação básica.

No semestre e em 12 meses, a cesta básica de Fortaleza continua apresentando variação positiva, de 2,85% e de 13,53%, respectivamente. Portanto, a alimentação básica em agosto de 2022 (R$ 626,98) estava mais cara do que em fevereiro de 2022 (R$ 609,60) e mais cara do que em agosto de 2021 (R$ 552,24).

Salário mínimo ideal

O Dieese calcula mensalmente o salário mínimo ideal. Considerando a cesta básica mais cara do País (São Paulo, de R$ 749,78) e que o salário mínimo deveria suprir as despesas do trabalhador e da família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o piso ideal deveria ser de R$ 6.298,91 - 5,20 vezes o mínimo atual.

