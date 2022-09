Ceará tem quarta gasolina mais barata do Nordeste; confira maiores e menores preços

O Ceará foi apontado como o quarto estado do Nordeste com a gasolina mais barata, segundo a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor médio de revenda do litro do combustível no Estado ficou em R$ 5,22.

O dado é referente à última pesquisa semanal realizada pela Agência, entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro.

Pelo levantamento, apenas Sergipe, Maranhão e Pernambuco apresentaram gasolina mais barata que o Ceará. Já pelo outro lado, a Bahia liderou o ranking de preço mais elevado, com uma média de R$ 5,44.

Confira o ranking da gasolina mais barata do Nordeste pela ANP:

Sergipe - R$ 4,91 Maranhão - R$ 5,10 Pernambuco - R$ 5,16 Ceará - R$ 5,22 Rio Grande do Norte - R$ 5,25 Alagoas - R$ 5,25 Paraíba - R$ 5,30 Piauí - R$ 5,33 Bahia - R$ 5,44

Variação total

A pesquisa, que passou por 216 postos de combustíveis no Ceará, também apontou que o valor máximo de revenda no Estado ficou em R$ 5,99, sendo apontado como quarto mais alto do Nordeste.

Já o preço mínimo de revenda no Ceará foi de R$ 4,86 durante o período pesquisado pela ANP