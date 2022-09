Restaurante Paladar fecha as portas em Fortaleza e funcionará apenas como delivery

Tradicional empreendimento de Fortaleza, o restaurante Paladar anunciou que está encerrando as operações na unidade física, localizada na rua Napoleão Laureano. Conhecido como "point de fim de noite" por alguns, o local, agora, passará a funcionar apenas como delivery. A confirmação foi feita pelo perfil oficial no Instagram, onde já é possível ver diversas manifestações de solidarização.

O restaurante, que já recebeu diversas indicações na mídia como "melhor fim de festa", segundo os donos, não conseguia mais manter as operações físicas por conta dos custos. Segundo a publicação, "muitas dívidas" foram geradas durante a pandemia e os donos, conhecidos como Benny e Raimundinha, decidiram fechar a unidade.

"Vivenciamos muitas alegrias, cachaças, lágrimas. Afinal foram 35 anos participando da vida de nossos clientes e funcionários. O Sr Benny já foi ensinar a fazer a mão de vaca no NE Rural. Então veio a pandemia e as incertezas, a mudança de endereço, os desafios da sobrevivência", diz o post.

Legenda: Restaurante anuncia fechamento da unidade física Foto: Reprodução/Instagram

"Mas como todo ciclo, tem seu início, meio e fim e é com pesar que anunciamos o fim do Restaurante Paladar.

Vamos funcionar no modelo de delivery e encomenda de buffet e quem sabe possamos reabrir nossa casinha futuramente", completa.

Apesar de estar localizado, atualmente, na Rua Napoleão Laureano (Bairro de Fátima), o Paladar ficou conhecido enquanto ainda funcionava na Avenida 13 de Maio.

Apoio nas redes

Nos comentários da publicação do Paladar, várias pessoas lamentaram a notícia do encerramento da unidade. A humorista Aurineide Camurupim relembrou a panelada, um dos pratos mais tradicionais do restaurante, e ressaltou a energia do lugar.

"Poxaaaa....fui muito no paladar... amava ir comer a panelada e a mão de vaca.... lugar de energia boa... sempre boas histórias.. vai deixar saudades", escreveu.

Já Laura Neves disse estar triste pelo fechamento do Paladar.

"Poxa como tô triste, muito triste.... uma referência em minha vida que se acabouuuu. Mas divulguem que iremos juntos onde vocês estiverem", comentou.

Outro a lamentar a informação foi Rafael Silveira, que elogiou o atendimento durante os dias de funcionamento presencial.

"A cidade perde uma casa com muitas histórias para contar. Ficará nas nossas memórias, fim de festa e a lembrança de sermos sempre bem atendidos", afirmou.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE