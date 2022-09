Em quais bairros de Fortaleza vai ter 5G a partir de segunda-feira (5)? Veja no mapa interativo

Usuários das operadoras Tim, Claro e Vivo passarão a ter acesso ao sinal de internet 5G Standalone, conhecido como 5G “puro”, e Non standalone em 48 bairros de Fortaleza a partir de segunda-feira (5). Para ter acesso, o smartphone deve estar entre os dispositivos compatíveis listados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além dos bairros mais centrais e de áreas consideradas mais nobres, o 5G também vai chegar às regionais mais afastadas já no primeiro dia de operação. Na periferia, localidades como o José Walter, Siqueira, Barroso e Bom Jardim vão contar com o sinal na segunda.

De acordo com o diretor da Claro para o Nordeste, André Peixoto, a ideia é que a operadora avance semanalmente com o sinal de 5G para novos bairros de Fortaleza. Nesta segunda, a operadora começa em 19 bairros.

A Claro disse que tem o interesse de cobrir toda a capital cearense “o quanto antes, oferecendo uma boa experiência aos usuários”. “A gente inicia não necessariamente nos bairros mais nobres, mas nossas escolhas variam com relação à planta. Priorizamos aquilo que era mais viável, mais rápido. Em semanas e meses, nós vamos avançar”, disse Peixoto.

A Tim também não estabeleceu um prazo específico para cobertura completa da Capital com a rede 5G, mas destacou que “em breve a nova tecnologia será expandida”. Nesse primeiro momento, a operadora vai cobrir 26% da Capital cearense com o 5G. “Não foi estabelecido um critério de adensamento ou de classe (para escolha dos bairros)”, diz Bruno Talento, diretor de vendas da Tim no Nordeste.

A Vivo tinha previsão de cobrir 15% dos bairros de Fortaleza, porém após reunião extraordinária do Gaispi, grupo criado pela Anatel para tratar da ativação do 5G na faixa de 3,5 gigahertz, ficou estabelecido que, em um primeiro momento a Vivo operaria o sinal no Meireles e Aldeota.“Outros entrarão nas próximas semanas e a empresa já atua também na ampliação para outras regiões das cidades", afirma Karina Tenório, diretora regional da Vivo no Nordeste.

5G Standalone, 5G Non standalone e 5G DSS

O professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática (PPGETI) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Victor Farias Monteiro, detalha que o 5G chamado de "puro" é o SA ou Standalone. "Esse usará toda a infraestrutura nova de 5G (tanto a infraestrutura física de equipamentos, como faixas de frequência dedicadas para o 5G)".

O segundo é o 5G NSA ou Non standalone. Nesse sinal, são utilizadas as mesmas faixas de frequências do 5G SA, concedidas no leilão da Anatel, mas a infraestrutura física de núcleo da rede é a do 4G.

"O terceiro 5G, digamos assim, é o que já temos hoje em Fortaleza. Ele é o 5G DSS (do inglês dynamic spectrum sharing), que esse não tem faixas de frequência dedicas para ele, usando as faixas de frequência do 4G. O fato de utilizar as frequências do 4G, torna o 5G DSS independente do leilão do 5G, o que possibilitou a chegada mais rápida dessa tecnologia às cidades brasileiras", pontua Monteiro.

O que é preciso para ter acesso ao 5G?

Para ter acesso ao sinal, o consumidor precisa ter smartphone compatível com o sinal 5G. De acordo com o professor Moacyr Regys, entretanto, a troca de chip permite ao usuário uma experiência melhor. Por exemplo, ele ressalta que o usuário com o chip 5G tem a oportunidade de suas informações criptografadas, o que garante maior segurança.

A Vivo informou que os clientes com aparelho 5G compatível “se conectam automaticamente à rede 5G NSA com um chip 4G nas áreas de cobertura”. A troca de chip será necessária apenas para ter acesso à tecnologia 5G SA e o chip já está disponível nas mais de 1,7 mil lojas da empresa.

Na Claro, qualquer cliente com aparelho compatível e em área de cobertura pode ter acesso ao 5G NSA sem mudar de plano ou chip. Para ter acesso ao 5G SA, porém, é necessário trocar o chip e contratar um plano específico. De acordo com a operadora, 70% dos aparelhos que ela comercializa são compatíveis com o 5G.

Os clientes Tim com celular compatível e dentro da área de cobertura não vão precisar trocar de chip para ter acesso ao 5G Non standalone. Para os que quiserem usar o 5G puro, porém, a Tim vai disponibilizar um plano pós-pago, mas não há necessidade de trocar o chip.

Impactos na saúde, educação e segurança

Victor Farias Monteiro explica que os principais impactos da nova tecnologia serão o acesso a taxas mais altas de transferência de dados e menor latência nas comunicações.

Além disso, ele pontua a contribuição do novo sinal para o avanço em áreas prioritárias como saúde, educação e segurança. "Por exemplo, na área da saúde, é vislumbrada a possibilidade da realização de teleconsultas, onde um médico especializado poderia ficar em uma central localizada em uma grande cidade e os pacientes moradores de zonas rurais poderiam ser atendidos por esse médico sem terem que se deslocar para outras cidades".

Na educação, ele acredita que o 5G deve permitir que a internet chegue a locais onde hoje não se tem internet. Já na segurança, o videomonitoramento seria beneficiado com o 5G, permitindo a transmissão em tempo real e alta resolução. "Ao detectarem uma ocorrência, esses programas podem de forma automática enviar equipes de segurança para o local".

Até o agronegócio seria beneficiado, de acordo com ele. "No contexto do agronegócio, o 5G permitirá que equipamentos que necessitam de operadores especializados sejam conduzidos de forma remota. Por exemplo, uma colheitadeira poderia ser manobrada de forma remota por um profissional localizado a quilômetros de distância".

