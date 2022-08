Preços dos produtos de limpeza e de higiene pessoal disparam em agosto; veja como economizar

Os produtos de limpeza e de higiene pessoal registraram inflação superior ao índice geral (9,15%) em agosto deste ano, com indicadores ainda em dois dígitos, na Grande Fortaleza, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) – considerado a prévia da estatística inflacionária oficial do país.

Os dados são medidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O sabonete, por exemplo, ficou 29,36% mais caro neste mês. Em seguida, aparecem o sabão em barra (20,52%), amaciante e alvejantes (17,64).

Nos índices gerais, a inflação de produtos de artigos de limpeza marcou 14,63%, e de higiene pessoal ficou em 9,40%.

Por que subiu e até quando esses produtos ficarão mais caros?

A diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE), Darla Lopes, explica que a alta dos produtos de limpeza e de higiene é puxada pela escalada do dólar e pela escassez dos insumos para a indústria.

“A moeda americana é considerada um ativo defensivo e ainda deve permanecer bastante volátil nos próximos meses”, destaca. Nesse contexto, os conflitos em outros países pressionam o valor dos itens, como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e agora as tensões entre China e Taiwan.

No balanço do primeiro semestre, a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (Abipla) apontou que o aumento da energia elétrica e dos combustíveis também refletiram na tabela do frete, aumentando o custo da produção.

Para o restante do segundo semestre, a entidade prevê redução dos preços, considerando o impacto da queda dos fatores citados anteriormente.

O que fazer para driblar a inflação desses produtos

A economista Darla explica haver algumas alternativas para economizar na aquisição desses produtos. “Uma dica é trocar o item que encareceu pelo semelhante de outra marca que atenda todas as necessidades. Outro aspecto importante é a família manter o planejamento”, frisa.

Atualmente, a pesquisa de preços – ação essencial para economizar – pode ser feita sem precisar sair de casa. Dessa forma, consumidores podem pesquisar a diferença entre lojas antes de decidir onde comprar. Além disso, alguns aplicativos e redes de supermercados oferecem cupons de descontos.

Nos "atacarejos", também há produtos de higiene em tamanhos econômicos. Neste caso, o consumidor deve calcular o número de integrantes da família e o consumo mensal para calcular se compensa a compra em maior quantidade.

Para se ter ideia, um sabão em barra da mesma marca pode custar R$ 7,50 em um atacarejo, enquanto é vendido por R$ 11,28 em um supermercado, registrando diferença de 33%, segundo pesquisa da empresa InfoMarket.

Já um creme dental de 70 gramas, comercializado por R$ 8,30 em lojas atacadistas, sobe para R$ 12,75 nas varejistas, aumento de 35%.

Contudo, nem sempre o atacarejo é vantajoso para todos os produtos. Para descobrir quando vale a pena, é necessário comparar, mas a pesquisa pode ser realizada por aplicativos e sites (veja abaixo). Consumidores também devem ficar atentos à validade para evitar desperdício.

Plataformas para pesquisar e comprar mais barato antes de sair de casa

A plataforma Facily promete baratear os produtos em até 70% devido à possibilidade de compras coletivas, além da derrubada de etapas logísticas. Contudo, os relatos são de demora na entrega. Por isso, dever ser uma alternativa para o planejamento de compras sem necessidade imediata;

A plataforma "Supermercado Now" mostra onde há promoção a partir da sua localização. Basta inserir o CEP e localizar os descontos no estabelecimento mais próximo. Assim, se você quiser comprar perto de casa, já sabe em qual loja deve ir diretamente;

Aplicativos de delivery liberam cupons para compras em farmácias e supermercados. Às vezes, produtos como fraldas estão mais baratos em farmácias. Por isso, vale ficar de olho nessas opções para economizar;

Algumas redes de supermercados possuem aplicativos próprios, com programas de fidelidade, promoções diárias e ofertas para clientes cadastrados. Dentre elas, estão o Pão de Açúcar e o Extra.

