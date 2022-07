Preço da gasolina deve cair R$ 0,10 em até cinco dias no Ceará

A nova redução do preço do litro da gasolina deve chegar às bombas em até cinco dias no Ceará, segundo o assessor de economia do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado (Sindipostos), Antônio José Costa. A entidade prevê queda de R$ 0,10 por litro.

Atualmente, o valor médio praticado pelos postos cearenses é de R$ 6,13, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com o reajuste, passaria para R$ 6,03. Contudo, na Capital, a média é de R$ 6,03.

No Interior do Estado, explica o representante do Sindipostos, o período para chegar à ponta pode ser superior, a depender da demanda e do estoque de cada estabelecimento.

Nesta quinta-feira (28), a Petrobras anunciou que o preço médio de venda da gasolina nas revendedoras cairá de R$ 3,86 para R$ 3,71.

“A refinaria vai entregar R$ 0,15 mais barata, como tem o etanol, que representa em torno de R$ 0,10, dependendo do custo de cada um, a gasolina deverá chegar no varejo, em média, R$ 0,10 mais barata, podendo ser mais ou menos”, afirmou.

“Cada posto tem um critério para o repasse. Além disso, aqueles com baixo estoque repassam quase que automaticamente, mas os outros podem levar até cinco dias para esvaziá-lo”, pondera.

Por que a redução será inferior à repassada pela Petrobras?

Segundo o consultor na área de Petróleo e Gás, Bruno Iughetti, há a possibilidade de a redução chegar a R$ 0,11. Contudo, pondera, a cifra anunciada pelo Sindipostos contabiliza o “impacto do etanol anidro, no percentual de 27%, que é misturado à gasolina”.

"Considerando o preço médio praticado em Fortaleza, a gasolina sofrerá uma redução de 3,8% correspondente a R$0,15 por litro nas refinarias. O preço final ao consumidor deverá sofrer uma queda de R$ 0,11 por litro que passaria ao preço médio de R$5,88”, calcula.

“Para os próximos meses, é esperada uma estabilização de preço para a gasolina, caso sejam mantidos os valores do petróleo e a valorização cambial sendo observada nesta semana”, avalia.

