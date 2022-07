Petrobras reduz em R$ 0,15 litro de gasolina vendida para distribuidoras

O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras cairá de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro a partir desta sexta-feira (29). O novo valor representa uma baixa de R$ 0,15.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba.

A empresa ressaltou que a queda acompanha a evolução dos preços de referência estabilizados em patamar inferior para a gasolina. O novo valor também é "coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", disse em nota.

Baixa anterior

Esse foi o segundo reajuste de valor do litro de gasolina em pouco mais de uma semana. O preço atual de R$ 3,86 passou a valer no último dia 20 de julho, quando substituiu os R$ 4,06 cobrados anteriormente. Até então, a redução havia sido de R$ 0,20.

Ao anunciar a medida, a estatal apontou que a parcela paga passaria de R$ 2,96, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba.

No Ceará, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) calcula que o preço do combustível caiu em média R$ 1,01 entre os meses de junho e julho.