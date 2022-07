Por que falta gasolina em cidades do interior do Ceará? Entenda o problema

Cidades do interior do Ceará estão enfrentando problemas de abastecimento de combustível. Em Frecheirinha, no interior do estado, o transporte de pacientes foi interrompido por falta de combustível nos postos da cidade.

Na semana passada, o problema também foi percebido em Cruz e Jijoca de Jericoacoara, com motoristas formando fila nos postos das cidades que ainda tinham combustível.

Conforme o assessor de assuntos econômicos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), Antônio José, a situação é pontual e deve ser regularizada em breve.

A falta de combustível é explicada por atrasos logísticos em algum ponto da cadeia de transporte das distribuidoras até o posto, aliada a estoques menores nos postos do interior do estado.

Estoques pequenos

Antônio José afirma ser comum ocorrer atrasos na chegada de remessas de combustíveis, mas que o problema não chega a ser percebido em postos da Capital, que possuem estoques maiores.

Em postos do interior com estoques menores, contudo, um atraso na entrega ou mesmo a entrega em um volume menor do que o encomendado pode fazer com que as bombas fiquem vazias.

Antônio José assessor de assuntos econômicos do Sindipostos A gente sabe que existem faltas pontuais, é problema de logística de entrega. Isso ocorre em alguns postos, mas não tem um blackout de produto. Existe um problema de entrega nas companhias, mas já está regularizando, nunca houve problema geral".

Ele destaca que os problemas de atrasos "sempre ocorreram" por conta da capacidade de estoque nos terminais do Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

“A gente acredita que até o começo do ano devemos ter um novo terminal da Ipiranga, com isso melhorará bem o suprimento no Mucuripe. Os dois terminais não atendem totalmente a demanda em tempo, por isso as pequenas falhas pontuais”, destaca.

Segundo ele, os consumidores não devem se preocupar, já que a situação deve em breve ser regularizada.

Chegada do combustível às cidades

Para o consultor na área de gás e petróleo Bruno Iughetti, a falta de combustível pode ser mais recorrente em cidades mais distantes da capital, por dependerem da disponibilidade de caminhões para o transporte de combustível.

Ele acrescenta que no caso de Jijoca de Jericoacoara o problema é intensificado pelo maior consumo de combustíveis em razão do apelo turístico.

“Esses locais sofrem os efeitos do turismo, estamos em uma época de férias. Com isso, o abastecimento cresce muito em volume. Se não houver uma boa administração de estoque no posto há o risco de eles secarem de forma pontual”, aponta.

