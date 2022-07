Preço da gasolina nos estados: saiba como ficou o ranking após baixas

preço da gasolina por conta da redução de impostos, o ranking estadual sofreu alterações significativas. Após as quedas registradas nopor conta da redução de impostos, o ranking estadual sofreu alterações significativas.

Conforme a mais recente pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), realizada entre 17 e 23 de julho com mais de 2.500 postos em todo o País, o Amapá é o estado com o menor preço médio do litro (R$ 5,27).

Mato Grosso do Sul e Distrito Federal ocupam o segundo e o terceiro lugares, respectivamente, com a cotação média de R$ 5,54 e R$ 5,62.

Nordeste tem preços mais caros

Chama atenção que a maioria dos estados do Nordeste esteja situada na outra ponta da lista, ou seja, entre os mais caros do País. Dos seis preços mais elevados, cinco estão no Nordeste.

O Rio Grande do Norte amarga o valor mais salgado, com R$ 6,35, mesmo após o enxugamento dos impostos. Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco e Ceará estão todos com o litro acima de R$ 6,00, na média.

Ranking da gasolina nos estados

Amapá: R$ 5,27 Mato Grosso do Sul: R$ 5,54 Distrito Federal: R$ 5,62 Goiás: R$ 5,66 Sergipe: R$ 5,76 Minas Gerais: R$ 5,76 São Paulo: R$ 5,78 Paraná: R$ 5,78 Rio Grande do Sul: R$ 5,8 Paraíba: R$ 5,8 Santa Catarina: R$ 5,82 Rondônia: R$ 5,89 Mato Grosso: R$ 5,9 Alagoas: R$ 5,92 Pará: R$ 5,96 Espirito Santo: R$ 5,97 Rio de Janeiro: R$ 5,98 Amazonas: R$ 6,06 Ceará: R$ 6,13 Acre: R$ 6,14 Tocantins: R$ 6,17 Pernambuco: R$ 6,2 Bahia: R$ 6,21 Piauí: R$ 6,21 Maranhão: R$ 6,24 Roraima: R$ 6,25 Rio Grande do Norte: R$ 6,35

