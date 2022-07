Preço médio do litro de gasolina está em R$ 6,13 no Ceará, diz pesquisa da ANP

No Ceará, a média de preço do litro da gasolina comum está em R$ 6,13. O valor consta na base de pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), considerando o período entre 17 e 23 de julho.

O menor valor encontrado nos postos de gasolina do Estado foi de R$ 5,69, que também é o mínimo encontrado em Fortaleza. O valor mais caro foi de R$ 7,05, aplicado em Juazeiro do Norte, onde há a maior variação de valores.

Na quarta-feira (20), a Petrobras começou a vender o litro da gasolina às distribuidoras brasileiras por R$ 3,86. Até então, o litro era repassado a R$ 4,06. O novo valor representou queda de R$ 0,20.

Abaixo de R$ 6

Em alguns municípios cearenses, é possível encontrar o litro da gasolina comum abaixo do patamar de R$ 6. É o caso, por exemplo, de Fortaleza (R$ 5,69), Maracanaú (R$ 5,85), Juazeiro do Norte (R$ 5,89) e Caucaia (R$ 5,99).

Victor Ximenes, colunista do Diário do Nordeste, lembrou que, antes da pandemia, no início de 2020, o litro da gasolina custava, em média, R$ 4,70 no Ceará, segundo informações da série histórica da ANP.

Redução do ICMS

Os preços da gasolina têm caído progressivamente no Ceará desde a aplicação da Lei Complementar 194, do Governo Federal, que tornou itens "essenciais" combustíveis, energia, gás natural, transporte coletivo e telecomunicações.