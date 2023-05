Preço da gasolina cai, em média, R$ 0,28 no Ceará em uma semana, aponta ANP

O preço médio da gasolina no Ceará caiu R$ 0,28 na última semana, de acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizado entre 21 e 27 de maio.

O litro da gasolina é vendido a uma média de R$ 5,59 no Estado. Na semana anterior, de 14 a 20 de maio, a média de preço registrada foi de R$ 5,87.

A queda ocorre duas semanas após a mudança na Política de Paridade de Importação (PPI) da Petrobras. O levantamento da ANP considerou a média entre os preços de 151 postos no Estado.

O etanol também teve redução no preço, passando de R$ 4,64 para R$ 4,54 na última. A queda no valor do litro de diesel foi ainda maior: na semana anterior, o litro era vendido a média de R$ 5,60; já na última semana, o valor médio registrado foi de R$ 5,30.

Gasolina mais cara do Nordeste

O preço médio do litro da gasolina caiu cerca de R$ 0,20 no Brasil na última semana. O litro do combustível foi comercializado, em média, a R$ 5,26.

Apesar da diminuição, a gasolina vendida no Ceará segue sendo a mais cara do Nordeste e a sexta mais cara do país. Veja o valor por estado:

Amazonas: R$ 6,29 Acre: R$ 5,98 Roraima: R$ 5,87 Rondânia: R$ 5,79 Tocantins: R$ 5,62 Ceará: R$ 5,59 Alagoas: R$ 5,51 Rio Grande do Norte: R$ 5,47 Piauí: R$ 5,43 Santa Catarina: R$ 5,40 Rio de Janeiro: R$ 5,38 Paraná: R$ 5,36 Bahia: R$ 5,31 Goiás: R$ 5,27 Espírito Santo: R$ 5,26 Pará: R$ 5,25 Mato Grosso: R$ 5,24 Distrito Federal: R$ 5,20 Pernambuco: R$ 5,14 São Paulo: R$ 5,13 Maranhão: R$ 5,10 Rio Grande do Sul: R$ 5,08 Minas Gerais: R$ 5,06 Paraíba: R$ 5,04 Mato Grosso do Sul: R$ 4,94 Sergipe: R$ 5,10 Amapá: R$ 5,87